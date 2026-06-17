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Slovenija

Kje se razhajajo stališča predsednice in nove vlade?

Ljubljana, 17. 06. 2026 19.15 pred 35 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Kaja Kobetič
Sprejem vlade pri predsednici države

Moč politike se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati, so bile besede predsednice ob sprejemu nove vlade. Sama je kritična do predlogov, ki jih nova koalicija že je ali pa še bo spravila skozi parlamentarno proceduro. Kje pa se njihova stališča razhajajo? In kako koalicijski partnerji odgovarjajo na nove sodne postopke zoper vidne obraze NSi? K odstopu medtem poslanca Resnice Borisa Mijiča zaradi dolgov pozivajo v Levici.

Ob sicer sproščenem sprejemu, je predsednica republike Nataša Pirc Musar novi vladi – po dveh tednih vladanja – že postregla s kritiko. Kot korake, ki po njenem prepričanju "ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo", je kot prvega v nizu navedla ukinjanje ali integracijo neodvisnih institucij. S tem pa je bržkone mislila na reorganizacijo preiskovalnih organov v okviru nove tožilske enote SKOK. Kljub prvotnim različicam pa naj vanj ne bi združili tudi protikorupcijske komisije.

"Ta vprašanja so bila mislim da že predhodno rešena, zdaj so res finalitete. Ampak je treba tudi obrazložitev vsakega člena posebej pripraviti, tako da to terja nekaj časa," je dejal Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport.

"Glede na to, kar sva prej govorila, upam da bomo tukaj našli nek skupen jezik, kar se tiče umeščanja rešitev za ta problem, ki je tukaj naravnost akuten. Imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa še kuhinjo so mu odmontirali, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, bi 10 odstotkov ljubljanske mestne uprave ostalo brez kuhinj," pa je dejal predsednik vlade Janez Janša

Pirc Musarjeva je bila v nagovoru med vrsticami kritična še do koalicijskih sprememb zakona o parlamentarni preiskavi, sprememb načina plačevanja sindikalne članarine in omejevanja svobode medijev. "Prav tako bom vedno opozarjala na napade na sodno vejo oblasti," je dejala. 

Kot takega je opozicija označila izjavo prvaka NSi Jerneja Vrtovca, da pripravljajo zakonodajo: "Ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi." In to tik po tem, ko je sodišče odločilo, da bodo morali vidni obrazi stranke v zadevi Knovs stopiti pred sodnika. Kako predstavniki vlade komentirajo napovedi gospoda Vrtovca, da se pripravlja zakonodaja, ki bo preganjala tiste, ki preganjajo? "Nimam komentarja," je dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič. "Jaz političnih izjav na zborovanjih ne komentiram in jih tudi ne bom v prihodnje. Glede Knovsa, to je odprt postopek, mislim, da se bo šele začel," pa je dejal Logar. 

Preberi še Pirc Musar o vrednotah, ki niso leve ali desne, Janša o političnem kapitalu

Zaradi več deset tisoč evrskega dolga državi in delavcem pa poslanca Resnice k odstopu pozivajo v Levici. Boris Mijič sicer od ponedeljka – po zakonu več kot mesec dni prepozno – ni več direktor podjetja Progros.

"Zdaj tukaj še ne gre za nobeno sodbo, ampak je že tista moralna dolžnost bi morala biti, da tak človek odstopi," je poudarila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko

V Resnici na pozive danes niso odgovarjali.

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KOMENTARJI17

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oberzajebant
17. 06. 2026 19.48
Ti sdsovci ne znajo drugega kot s prstom kazati na druge. Naj sami sebi priznajo, da so kriminalci in bodo lažje živeli. Ostali to že vemo. Upam, pozaprejo vse.
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-2
0 2
JOSEPH HAYDN
17. 06. 2026 19.43
Nismo več v diktaturi, kjer prevladuje enoumje. To, da se mnenja razhajajo je v demokraciji nekaj normalnega, zato ni potrebe po senzacionalističnih naslovih
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+3
4 1
Groucho Marx
17. 06. 2026 19.43
Predsednik uprave Aktiva Group je finančni genij in je naredil to, kar je naredil. Mislim, da je prav, da se začnemo tudi v Sloveniji zavedati, da bogati ljudje obstajajo in tudi morajo obstajati. Izjava naše tajkunske kraljice o pobeglem tajkunu Darku Horvatu.
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+1
1 0
simc167
17. 06. 2026 19.41
Povsod. Predsednica je normalen človek z čustvi in moralo za razliko od druge strani.
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-2
2 4
Groucho Marx
17. 06. 2026 19.44
Človek z moralo, ki Rdečemu križa izda fiktiven račun. Ogabno. 🤮🤮🤑🤑
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+1
1 0
Artechh
17. 06. 2026 19.41
Jokice, sej zato so bili pa izvoljeni ker se lljudje ne strinjajo vec z levo agendo
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+5
5 0
oberzajebant
17. 06. 2026 19.50
Niso bili izvoljeni za vlado. Ukradli so, kot vse do sedaj....
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0 0
Bonaventura
17. 06. 2026 19.40
še gre komunajzerko...mož pa milijone grabi...fuj
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+4
5 1
yastoo
17. 06. 2026 19.37
Razlika je očitna. Janša je diktator. Predsednica je demokratka.
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-5
2 7
jutri_pa_res
17. 06. 2026 19.35
Ko so na začetku prejšnjega mandata Svoboda in Levica z omnibus zakonom razveljavili kup 'škodljivih' zakonov prejšnje vlade in ko je Golob na Policiji in RTV izvajal čistke 'janšistov', je bila tiho in se ni nič oglasila...
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+10
11 1
oberzajebant
17. 06. 2026 19.51
kar je treba je treba...
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0 0
simon32
17. 06. 2026 19.34
Nagnat jih je treba. Drugega niso vredni. Poglejte sliko kak se Vrtovec hinavsko smeji. Taka naj bi bila NSi. Za kozlat. Boga Slovenija in državljani!!
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-6
2 8
Koren
17. 06. 2026 19.30
Kot je bilo slišati, se JJ in predsednica razhajata v vsem, že prvi stavek ji je dal vedeti, da ga ni predlagala ona, ampak da so ga postavili za predsednika 48 skorumpiranih glasov.
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-6
1 7
August Landmesser
17. 06. 2026 19.28
kako kje .. ?? vlada bivšega komunista lažnivega janše podpira netanyahuja ki ga mednarodno sodišče išče zaradi genocida ...janša je celo njegov kolega in je osebno hodil v izrael s svojo podporo...potem ista kvazi vlada desnacov podpira domobrance ki so narodni izdajalci 2x zapriseženi okupatorju nacistom z žegnom rkc rožmana in bili pod direktnim poveljstvom S.S generalpolkovnika ervina rösnerja...in tako naprej še čez 88. strani desnih rabot
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-6
2 8
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