Kje se razhajajo stališča predsednice in nove vlade?

Ob sicer sproščenem sprejemu, je predsednica republike Nataša Pirc Musar novi vladi – po dveh tednih vladanja – že postregla s kritiko. Kot korake, ki po njenem prepričanju "ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo", je kot prvega v nizu navedla ukinjanje ali integracijo neodvisnih institucij. S tem pa je bržkone mislila na reorganizacijo preiskovalnih organov v okviru nove tožilske enote SKOK. Kljub prvotnim različicam pa naj vanj ne bi združili tudi protikorupcijske komisije.

"Ta vprašanja so bila mislim da že predhodno rešena, zdaj so res finalitete. Ampak je treba tudi obrazložitev vsakega člena posebej pripraviti, tako da to terja nekaj časa," je dejal Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport.

"Glede na to, kar sva prej govorila, upam da bomo tukaj našli nek skupen jezik, kar se tiče umeščanja rešitev za ta problem, ki je tukaj naravnost akuten. Imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa še kuhinjo so mu odmontirali, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, bi 10 odstotkov ljubljanske mestne uprave ostalo brez kuhinj," pa je dejal predsednik vlade Janez Janša.

Pirc Musarjeva je bila v nagovoru med vrsticami kritična še do koalicijskih sprememb zakona o parlamentarni preiskavi, sprememb načina plačevanja sindikalne članarine in omejevanja svobode medijev. "Prav tako bom vedno opozarjala na napade na sodno vejo oblasti," je dejala.

Kot takega je opozicija označila izjavo prvaka NSi Jerneja Vrtovca, da pripravljajo zakonodajo: "Ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi." In to tik po tem, ko je sodišče odločilo, da bodo morali vidni obrazi stranke v zadevi Knovs stopiti pred sodnika. Kako predstavniki vlade komentirajo napovedi gospoda Vrtovca, da se pripravlja zakonodaja, ki bo preganjala tiste, ki preganjajo? "Nimam komentarja," je dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič. "Jaz političnih izjav na zborovanjih ne komentiram in jih tudi ne bom v prihodnje. Glede Knovsa, to je odprt postopek, mislim, da se bo šele začel," pa je dejal Logar.