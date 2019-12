Nova zaslišanja pred Knovs: članom komisije bo odgovarjal tudi direktor Sove Kozmelj

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb znova razpravlja o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Sovi. Na sejo so povabili direktorja Sove Rajka Kozmelja, glavno inšpektorico za javni sektor Lidijo Apohal Vučković in župana Škofljice, Ivana Jordana. Prvi je pred komisijo stopil Jordan, njegovo zaslišanje traja že več kot dve uri in še vedno ni zaključeno.

Potem ko so v minulih mesecih odmevali napeti odnosi med Komisijo DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova) zaradi domnevno sporne zaposlitve znanke premierja Marjana Šarcana agenciji, mediji pa smo poročali tudi o zaposlitvi sorodnice nekdanje predsednice stranke NSi Ljudmile Novak, člani Knovsa danes vnovič razpravljajo o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na naši osrednji obveščevalno-varnostni službi.

Predsednik Knovsa Matej Tonin. FOTO: Bobo

Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji že opravil nadzor. Ugotovitve inšpekcije bo članom Knovsa danes predstavila glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković. Ta je sicer javnosti že pojasnila, da so pri zaposlitvah štirih uslužbencev na Sovi ugotovili več kršitev. Preverili so "tudi dve zaposlitvi, glede katerih se je pojavljal dvom o tem, ali sta bili zakoniti". Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, po njenih navedbah ni bilo.

Glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković. FOTO: POP TV