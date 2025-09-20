Nova zastrupitev mladoletnikov z legalno kupljenimi piškoti iz konoplje

Kako je mogoče, da so morali zdravniki znova reševati dijake – in to zgolj in samo tri mesece po odmevni zastrupitvi mladoletnika, ki je bolnišnično oskrbo potreboval zaradi pokajočih kristalov, prav tako kupljenih v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin?

Zaradi zastrupitve s piškotom, ki je vseboval thc-h sestavino in ki sta ga dva mladoletnika povsem legalno kupila v ljubljanski trgovini z izdelki iz konoplje, je eden od mladoletnikov za več dni pristal na pediatrični kliniki.

Piškot iz konoplje: prosto dostopen za nakup, tako preko spleta kot v trgovini. Mladostnika sta ga, kot je za oddajo 24UR izpovedal eden od njiju, dobila brez kakršnihkoli težav. "Imava prijatelja, ki je videti starejši – on je to naročil. Dali so nam v vrečki in odšli smo ven," pripoveduje. Glede polnoletnosti jih ni nihče nič vprašal.

Izdelek sta si razdelila in pojedla med šolskimi terenskimi vajami. "Najhuje je bilo, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo –videl sem samo obraze, nisem točno razumel, kaj ljudje govorijo, težko sem se premikal, imel suha usta in grlo," razlaga.

Še huje jo je odnesel njegov sošolec. Ko se je začel slabo počutiti, se je opravičil od pouka in se poskusil odpraviti domov – sam, z vlakom. "Kjer je potem zaspal in je neka gospa poklicala rešilca, odpeljali so ga v bolnišnico," opisuje.

O izkušnji dijakov pa je spregovoril tudi njun profesor, ki dodaja, da so reševalce na pomoč poklicali na železniški postaji. "Domači so ga prevzeli in z reševalci odpeljali v zdravstveni dom. Ker mu tam niso mogli pomagati, so ga premestili na Pediatrično kliniko v Ljubljani." Zaradi motenj v srčnem ritmu in izgub zavesti je moral v bolnišnici ostati kar štiri noči.

In kako je sploh mogoče, po zastrupitvah, ki smo jim bili to poletje že priča, da se je zgodilo še enkrat, pa se sprašuje mama dijaka, ki je spregovoril za našo kamero. "Se mi je zdelo, da če je vzel piškot, ki ga je kupil v trgovini, pa ne more biti tako hudo ...," pravi in dodaja, da jo je presenetila dostopnost. Podobno meni tudi njun razrednik: "Šole imajo stalna izobraževanja na temo drog, ko je prisotna tudi policija. A očitno je precej lahko priti do teh zadev."

Da bi o nevarnosti, ki očitno uhaja izpod nadzora, posvarili mlade, so spregovorili javno. Dijaka pa bosta, po uspešnem okrevanju, izkušnjo delila tudi z vrstniki. "Do jesenskih počitnic bosta mogla za razred pripraviti predstavitev o pasteh in nevarnostih drog, ki jih ponujajo na tržišču," pojasnjuje profesor.

A še enkrat, izpostavlja zaskrbljena mama dijaka: "To se ni zgodilo na neki zabavi, veselici ali kjerkoli, kamor zahajajo mladi, ampak se je zgodilo sredi belega dne." Z nakupom v eni od legalnih, specializiranih trgovin.

Ministrstvo za zdravje je sicer v 20 letih na seznam prepovedanih substanc dodalo več kot 250 snovi, lista se iz leta v leto daljša, a očitno so na trgu vedno nove substance, ki jih seznam še ne zajema.