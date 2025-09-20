Svetli način
Slovenija

Nova zastrupitev mladoletnikov z legalno kupljenimi piškoti iz konoplje

Ljubljana, 20. 09. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Zdravniki so morali spet reševati mladostnike, ki so, povsem legalno, v specializirani trgovini kupili piškotke iz konoplje. "Po približno eni uri je to začelo delovati in takrat sem se zelo ustrašil, nisem čutil rok, nisem čutil nog," pripoveduje eden od dijakov, ki je pomoč poiskal v bolnišnici. V oddaji 24UR razkrivajo pričevanje mladoletnika.

Zaradi zastrupitve s piškotom, ki je vseboval thc-h sestavino in ki sta ga dva mladoletnika povsem legalno kupila v ljubljanski trgovini z izdelki iz konoplje, je eden od mladoletnikov za več dni pristal na pediatrični kliniki.

Kako je mogoče, da so morali zdravniki znova reševati dijake – in to zgolj in samo tri mesece po odmevni zastrupitvi mladoletnika, ki je bolnišnično oskrbo potreboval zaradi pokajočih kristalov, prav tako kupljenih v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin?

Piškot s konopljo sta dijaka kupila povsem legalno, v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Piškot iz konoplje: prosto dostopen za nakup, tako preko spleta kot v trgovini. Mladostnika sta ga, kot je za oddajo 24UR izpovedal eden od njiju, dobila brez kakršnihkoli težav. "Imava prijatelja, ki je videti starejši – on je to naročil. Dali so nam v vrečki in odšli smo ven," pripoveduje. Glede polnoletnosti jih ni nihče nič vprašal.

Izdelek sta si razdelila in pojedla med šolskimi terenskimi vajami. "Najhuje je bilo, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo –videl sem samo obraze, nisem točno razumel, kaj ljudje govorijo, težko sem se premikal, imel suha usta in grlo," razlaga.

Še huje jo je odnesel njegov sošolec. Ko se je začel slabo počutiti, se je opravičil od pouka in se poskusil odpraviti domov – sam, z vlakom. "Kjer je potem zaspal in je neka gospa poklicala rešilca, odpeljali so ga v bolnišnico," opisuje.

O izkušnji dijakov pa je spregovoril tudi njun profesor, ki dodaja, da so reševalce na pomoč poklicali na železniški postaji. "Domači so ga prevzeli in z reševalci odpeljali v zdravstveni dom. Ker mu tam niso mogli pomagati, so ga premestili na Pediatrično kliniko v Ljubljani." Zaradi motenj v srčnem ritmu in izgub zavesti je moral v bolnišnici ostati kar štiri noči.

In kako je sploh mogoče, po zastrupitvah, ki smo jim bili to poletje že priča, da se je zgodilo še enkrat, pa se sprašuje mama dijaka, ki je spregovoril za našo kamero. "Se mi je zdelo, da če je vzel piškot, ki ga je kupil v trgovini, pa ne more biti tako hudo ...," pravi in dodaja, da jo je presenetila dostopnost. Podobno meni tudi njun razrednik: "Šole imajo stalna izobraževanja na temo drog, ko je prisotna tudi policija. A očitno je precej lahko priti do teh zadev."

Da bi o nevarnosti, ki očitno uhaja izpod nadzora, posvarili mlade, so spregovorili javno. Dijaka pa bosta, po uspešnem okrevanju, izkušnjo delila tudi z vrstniki. "Do jesenskih počitnic bosta mogla za razred pripraviti predstavitev o pasteh in nevarnostih drog, ki jih ponujajo na tržišču," pojasnjuje profesor.

A še enkrat, izpostavlja zaskrbljena mama dijaka: "To se ni zgodilo na neki zabavi, veselici ali kjerkoli, kamor zahajajo mladi, ampak se je zgodilo sredi belega dne." Z nakupom v eni od legalnih, specializiranih trgovin.

Ministrstvo za zdravje je sicer v 20 letih na seznam prepovedanih substanc dodalo več kot 250 snovi, lista se iz leta v leto daljša, a očitno so na trgu vedno nove substance, ki jih seznam še ne zajema.

Lenart Čaubi
20. 09. 2025 20.22
+3
A se je danes Svoboda na obali sladkala z njimi?
ODGOVORI
3 0
proofreader
20. 09. 2025 20.25
+2
Itak. Trezen ne moreš govoriti takih nesmislov.
ODGOVORI
2 0
proofreader
20. 09. 2025 20.21
+3
Na referendumu ste to potrdili. Kaj zdaj jokate?
ODGOVORI
3 0
Sil Ka 1
20. 09. 2025 20.20
+0
Vedala sta kaj kopujeta le posledic nista pričakovala.
ODGOVORI
1 1
higgsov bozon
20. 09. 2025 20.19
+3
ko se ga na mrtvo nalijejo je pa vse ok
ODGOVORI
4 1
Watchy
20. 09. 2025 20.20
+2
Sej za je... in leve in desne pa narediš oboje.
ODGOVORI
3 1
kr en 123
20. 09. 2025 20.19
+1
Ko sem.jaz beng pil, bi tudi šel na urgenco, če bi jo našel... sem se sprijaznil, da je to to... hehe
ODGOVORI
1 0
hegel
20. 09. 2025 20.15
+4
jaz bi tud en tak piškot.
ODGOVORI
5 1
Ročak
20. 09. 2025 20.15
+2
"bosta mogla za razred pripraviti predstavitev"? Če je res profesor tako povedal mora na tečaj slovenščine.
ODGOVORI
2 0
PinkoPalinko na2
20. 09. 2025 20.14
+4
Medalja ima dve strani, tako, da naj tudi pametne "mulce" vprašajo zakaj so to kupili. Vedla sta , da to niso piškoti iz Mercatorja, pa tudi starši zdaj pametujejo. Kje so bili takrat, da bi jim povedali da je droga droga pa kakor to obrneš,
ODGOVORI
4 0
janez653
20. 09. 2025 20.13
+3
softici. V nasih cajtih nismo nehali kaditi dokler nisi cutil nog
ODGOVORI
4 1
proofreader
20. 09. 2025 20.12
+4
Zdaj razumem, v kakšnem stanju moraš biti, da voliš skrajno Levico.
ODGOVORI
5 1
Five -O
20. 09. 2025 20.11
+3
Saj kmetavzi legalno gojijo konopljo kao bio hrana pa nihče nič..
ODGOVORI
4 1
medŠihtom
20. 09. 2025 20.10
+4
če te vlak povozi še ne pomeni da je teba vlake ukinit. ziher so bli neki amaterji teli dijaki al kaj že, nepoučeni, neizkušeni, na slepo se grejo zadevat, potem pa v medije sončki permisivni, namesto da bi sami prevzeli odgovornost za svoja dejanja. nisem bral čalanka sicer ker se mi ne zdi koristen, samo po naslovu ugibam.
ODGOVORI
5 1
Nace Štremljasti
20. 09. 2025 20.09
+4
bravo čim več takih nakupov,mogoče bo pa katerega srečala pamet,če pa ne pa nič hudega ane
ODGOVORI
4 0
Etirop
20. 09. 2025 20.08
+0
Kva pa probavaš če škodje...
ODGOVORI
1 1
Infiltrator
20. 09. 2025 20.07
+2
Ime trgovine prosim!
ODGOVORI
3 1
proofreader
20. 09. 2025 20.06
+5
Sara je v parlamentu rekla, da je konoplja popolnoma varna.
ODGOVORI
5 0
asgard
20. 09. 2025 20.10
-1
to ve samo dolgoletni uživalec ..
ODGOVORI
1 2
higgsov bozon
20. 09. 2025 20.18
-2
tudi žu*nik je povsm varen dokler ni sam s tvojim sinom v zakristiji
ODGOVORI
0 2
Žuža88
20. 09. 2025 20.06
+4
Vsak pol piskota? Halooo... pa sej ni cudno da jih je paraliziral. Ze 20 let nazaj k smo jih jedl, nas je 6 skupaj pojedlo enega, pa smo bli gotovi.
ODGOVORI
5 1
Uporabnik1921539
20. 09. 2025 20.05
+2
kje sta to kupila?V vsem tem clanku bi bilo edino to zanimivo
ODGOVORI
2 0
Ici
20. 09. 2025 20.05
+1
Nekateri v parlamentu se trudijo ljudem dopovedati, da je konoplja tako zdrava, da človek brez nje "sploh živeti ne more". Ti otroci so po tej logiki pristali na urgenci od samega zdravja.
ODGOVORI
2 1
