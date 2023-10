'ZZZS bo moral postati bolj strateški in aktiven kupec zdravstvenih storitev'

Vlada premierja Roberta Goloba ima novo ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. V državnem zboru je prisegla dobre tri mesece po odstopu Danijela Bešiča Loredana. Pravi, da se zaveda, kako pomembna naloga je pred njo, dostopnost, kakovost, neopredeljeni in košarica pravic pa bodo njene prioritete. Posle bo uradno prevzela v ponedeljek. S čim jo je torej premier prepričal? "Mislim, da lahko v dveh letih do konca mandata s svojim znanjem, izkušnjami in ekipo stanje premaknem na boljše."

Neuradno je premier ta položaj ponudil tudi nekdanjemu ministru Dorijanu Marušiču, Prevolnik Ruplova pa je bila njegova sodelavka. "Z njim sodelujem že dolgo, več kot 20 let. Upam, da bo član moje ekipe, nikakor pa ne bo deloval iz ozadja, le odkrito, kot član ekipe" pravi nova ministrica, ki bo morala ugrizniti tudi v kislo jabolko zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje namreč pravi, da bi morala biti premija za zdravstveno zavarovanje za vsaj 10 evrov dražja. Prav zaradi podražitev pa je bilo ukinjeno dopolnilno zavarovanje. "Za zdaj ta znesek ostane takšen, kot je, z letom 2025 pa zakon predvideva, da se bo znesek valoriziral vsako leto v marcu," pravi Prevolnik Ruplova.

Po njenih besedah bo dodatna sredstva, ki manjkajo zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja v obvezno, v letu 2024 zagotovil proračun. "Delati pa bomo morali tako na prihodnih kot na odhodkih. Zdravstvo bo moralo biti bolj učinkovito, če bomo želeli večjo dostopnost in zavod bo moral postati bolj strateški in aktiven kupec zdravstvenih storitev," meni ministrica. Znesek, ki je določen v zakonu in znaša 35 evrov, pa bo fiksen do konca 2024, obljublja.

'Radikalnih sprememb ne bo'

Med prioritetami bo tudi prevetritev seznama storitev, ki jih v celoti krije zdravstveno zavarovanje. "Vse storitve in pravice, ki so bile prej krite, so sedaj stvar ene košarice. Ko govorim o prevetritvi, govorim o tistih storitvah, ki smo jih označili kot manj nujne in pomembne in so bile v večjem delu krite iz dopolnilnega zavarovanja." Po besedah ministrice so izvajalci storitve, ki so se v večjem delu krile iz dodatnega zavarovanja, izvajali zato, ker so bili za to izdani delovni nalogi "in to ni njihova krivda." Bo pa na ravni države treba določiti, kakšno košarico pravic si želimo kriti z denarjem, še pravi Prevolnik Ruplova, ki se sicer zaveda, da denarja ni neomejeno.

Kako pa bo pristopila do zdravstvene reforme, ki še vedno ostaja prioriteta te vlade? Pravi, da bo vedno zagovarjala, da radikalnih sprememb ne bo, raje bo uvedla "sklop majhnih korakov," saj da je zdravstvo preveč kompleksen sistem. "Ene spremembe bodo uvedene z zakonom, druge s podzakonskimi akti in uredbami, to bomo še videli. Temu jaz rečem sklop sprememb, ki pa morajo biti stalne. Urejanje sistema mora biti konstantno. Mislim, da bomo tako prišli do zdravstvenega sistema, ki bo boljši za vse."