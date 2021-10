Nov primer mučenja živali: v kampu Menina delavec zbrcal in ustrelil mačko

Vse se je dogajalo v neposredni bližini otrok. Očividka je dogodek nemudoma prijavila policiji in veterinarski inšpekciji. Iz kampa Menina so se sicer opravičili in obžalujejo, da se je kaj takšnega zgodilo, a po besedah ljubiteljev živali to ni dovolj.

"Če so oni kaj drugačni od tega svojega uslužbenca in njegovega pomagača, ki ga nihče ne pozna, bi morali proti njemu ukrepati. Če bi to bil moj kamp, bi bil že v naslednji minuti brez službe," razlaga Melita Trbovšek z Društva za zaščito živali Lajka.

In dodaja: "To je kaznivo dejanje –43. člen kazenskega zakonika jasno opredeljuje v drugem odstavku, da nekdo, ki med drugim na krut način povzroči pogin živali ali trajno pohabljenost, se kaznuje z zaporom do dveh let."