Nova zloraba podobe naše medijske hiše s pomočjo umetne inteligence

Spletni prevaranti so s pomočjo umetne inteligence znova zlorabili podobo POP TV. Na družbenem omrežju Facebook se namreč širi posnetek, ki na prvi pogled sicer deluje kot povsem verodostojen televizijski prispevek. Na njem naš novinar in voditelj Žiga Bonča predstavlja "revolucijo v zdravljenju sluha". V nadaljevanju svojo izkušno predstavi tudi igralec Bojan Emeršič, ki da se mu s pomočjo izjemnega zdravila, razvitega v Sloveniji, sluh povrnil v treh dneh. Spregovori še "slovenska zdravnica" Vesna Majes Klančičar, ki osebam, ki imajo težave s šumenjem v ušesih, svetuje nakup revolucijonarnega zdravila.

Le da nič od tega ni res. V nobeni od naših oddaj nikoli nismo pripravili takšnega prispevka. Uporaba umetne inteligence je sicer vidna tako ob obrazni mimiki vseh treh akterjev, kretnjah, pa tudi v načinu govora. Povsem izmišljene so tudi 'informacije', s katerimi posnetek postreže – Medicinska univerza v Sloveniji ne obstaja, Vesna Majes Klančičar ni zdravnica, temveč zeliščarka ...

Tudi povezava ob posnetku, ki naj bi vodila do tega 'izjemnega slovenskega izdelka', je zelo dvomljiva. Tako za videom kot stranjo stoji oglaševalska agencija Zoya Evans1 (kot piše v opisu na njihovi Facebook strani), povezava pa vodi do spletne strani, ustvarjene v Argentini.

Da nikakor ne gre za njihov izdelek, pravi tudi Majes Klančičarjeva in dodaja, da jo stranke o podobnih zlorabah obveščajo že nekaj let. "Mi prodajamo čaje, tinkture. Ljudi pozivam naj ne kupujejo takšnih izdelkov, ki lahko celo škodijo," je jasna.

Zato velja opozorilo: nikar ne nasedajte, ali še bolje, sploh ne klikajte na povezavo.