Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nova zloraba podobe naše medijske hiše s pomočjo umetne inteligence

Ljubljana, 29. 12. 2025 17.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Spletna prevara

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, v katerem so spletni prevaranti s pomočjo umetne inteligence zlorabili podobo naše medijske hiše. Na predelanem posnetku so naš novinar Žiga Bonča, igralec Bojan Emeršič in zeliščarka Vesna Majes Klančičar. Video je sicer predstavljen kot novinarski prispevek, a napeljuje k nakupu 'zdravil za težave s sluhom'. Povezava pa vodi do dvomljive aregentinske spletne strani. Ne nasedajte!

Spletni prevaranti so s pomočjo umetne inteligence znova zlorabili podobo POP TV. Na družbenem omrežju Facebook se namreč širi posnetek, ki na prvi pogled sicer deluje kot povsem verodostojen televizijski prispevek. Na njem naš novinar in voditelj Žiga Bonča predstavlja "revolucijo v zdravljenju sluha". V nadaljevanju svojo izkušno predstavi tudi igralec Bojan Emeršič, ki da se mu s pomočjo izjemnega zdravila, razvitega v Sloveniji, sluh povrnil v treh dneh. Spregovori še "slovenska zdravnica" Vesna Majes Klančičar, ki osebam, ki imajo težave s šumenjem v ušesih, svetuje nakup revolucijonarnega zdravila.

Le da nič od tega ni res. V nobeni od naših oddaj nikoli nismo pripravili takšnega prispevka. Uporaba umetne inteligence je sicer vidna tako ob obrazni mimiki vseh treh akterjev, kretnjah, pa tudi v načinu govora. Povsem izmišljene so tudi 'informacije', s katerimi posnetek postreže – Medicinska univerza v Sloveniji ne obstaja, Vesna Majes Klančičar ni zdravnica, temveč zeliščarka ...

Tudi povezava ob posnetku, ki naj bi vodila do tega 'izjemnega slovenskega izdelka', je zelo dvomljiva. Tako za videom kot stranjo stoji oglaševalska agencija Zoya Evans1 (kot piše v opisu na njihovi Facebook strani), povezava pa vodi do spletne strani, ustvarjene v Argentini.

Da nikakor ne gre za njihov izdelek, pravi tudi Majes Klančičarjeva in dodaja, da jo stranke o podobnih zlorabah obveščajo že nekaj let. "Mi prodajamo čaje, tinkture. Ljudi pozivam naj ne kupujejo takšnih izdelkov, ki lahko celo škodijo," je jasna.

Zato velja opozorilo: nikar ne nasedajte, ali še bolje, sploh ne klikajte na povezavo.

spletna prevara umetna inteligenca POP TV posnetek

Po zdravstvene nasvete na splet: 'Zaradi enostavnih težav postanejo preplašeni'

Golob v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti

SORODNI ČLANKI

Goljufi zlorabili podobo 24ur.com in blagovno znamko NLB

Zlorabili so podobo naše strani, spletnih goljufij vse več

Lažna novica in zloraba podobe 24ur.com

Lažna novica o Luki Dončiću, ki je ukradla podobo naše spletne strani

bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425