Skupina Anonymous vdrla v strežnike Nova24tv

Na forumu Slo-tech je Matej Kovačič analiziral objavljeno datoteko ter zapisal, da je članom v hekerskem napadu uspelo skopirati celotno podatkovno bazo – pridobili so "podatke o vseh registriranih uporabnikih spletnega časopisa: njihove e-poštne naslove, IP naslove, imena, vzdevke, čase prijave ipd". "Z objavo teh podatkov so tako v bistvu razkrili identiteto številnih uporabnikov portala Nova24TV. Kot kaže hitri pregled vsebine baze, se v njej nahajajo tudi gesla, vendar v šifrirani obliki (oz. v obliki tim. kontrolnih vsot), zato njihova neposredna zloraba ni mogoča."

Ob tem dodaja, da se je vdor verjetno zgodil že pred več kot pol leta, saj med razkritimi podatki ni nobenih, ki bi bili mlajši od letošnjega januarja. "Ob tem se zastavljata vprašanji, ali so na Nova24TV morda že takrat zaznali incident ter ali so o tem obvestili Informacijskega pooblaščenca in prizadete posameznike, kot bi v skladu z GDPR v tako resnem primeru po vsej verjetnosti morali storiti? Vprašanje je tudi, ali ima Anonymous morda že več kot pol leta dostop do strežnika Nova24TV, pa administratorji strežnika tega sploh še niso opazili? Obstaja pa tudi možnost, da se je kopija baze samodejno delala na kakšen slabo zavarovan ali pa celo kar javno dostopen arhivski strežnik, kjer so Anonymousi po naključju naleteli nanjo," je še zapisal.

Za spletni Dnevnik so se odzvali pri nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT in dejali, da so z zadevo seznanjeni, a je zaradi poteka preiskave ne morejo komentirati.

Že 17. avgusta je skupina Anonymous na YouTubu objavila Sporočilo slovenskemu narodu, v katerem sporočajo, da od začetka pandemije spremljajo vlade po svetu."Nekatere vlade uporabljajo pandemijo kot izgovor za pohabljanje temeljev demokracije, kar vodi v vse bolj fašistično družbo. Opazovali smo slovensko vlado in njene zločinske partnerje, krasti milijone evrov, medtem ko so se pretvarjali, da rešujejo življenja. Opazovali smo, ko so omejevali vašo svobodo gibanja. Opazovali smo njihove poskuse diskreditacije in uničenje vsakogar, ki je govoril resnico. Opazovali smo, ko so spremenili vašo čudovito državo in njene čudovite prebivalce v fašistično diktaturo,"se glasi sporočilo.

"Ker se vaše državljanske pravice drobijo in se trudite najti pravo pot, je postalo očitno, da potrebujete pomoč," nadaljuje govorec z značilno masko skupine Anonymous. "To je vojna napoved. Vojna zoper elite, ki diktirajo vaš sleherni dih, od dneva razglasitve vaše neodvisnosti. Vojne zoper koruptivne politike in njihove sostorilce, ki so se desetletja pretvarjali, da so vaši zavezniki. Vojna zoper ponovno rojstvo fašizma v srcu Evrope."S tem sporočilom so oznanili začetek njihove kampanje.