Novak: Dela je veliko, lotili se ga bomo takoj

Novi minister za naravne vire in prostor Jože Novak je med prvimi nalogami po imenovanju izpostavil izvedbo ukrepov za popoplavno obnovo, ki bodo po njegovih besedah zahtevni in obsežni, lotiti pa se jih morajo takoj. Pomembne so tudi administrativne razbremenitve. Imen v ožji ekipi še ni razkril, je pa napovedal okrepitev ekipe na ministrstvu.

"Sem človek projektov in inženirski človek, tako da se bom še navadil tega političnega jezika, ki ga ne znam najbolje," je v izjavi v DZ po današnji potrditvi za ministra dejal dosedanji državni sekretar na tem ministrstvu Novak. Med prvimi ukrepi ministrstva pod njegovim vodstvom mora biti po njegovih besedah pomoč tistim, ki so v avgustovskih poplavah ostali brez domov oziroma so ti tako poškodovani, da bivanje v njih ne bo več mogoče. Poudaril je, da je treba ukrepe za popoplavno obnovo izvesti tako, da bodo pripomogli k dolgoročnemu izboljšanju upravljanja voda. Pričakuje, da mu bo z ekipo uspelo zmanjšati administrativne obremenitve do te mere, da bodo izboljšave zaznavali tudi državljani. Podrobnosti o svoji ožji ekipi še ni razkril. Napovedal je, da bo najprej predlagal državnega sekretarja, pristojnega za vode, nato pa še za prostor. Obstoječo ekipo na ministrstvu namerava okrepiti za še bolj učinkovito delo. Prepričan je, da bo uspešno sodeloval tudi z drugimi ministrstvi. Pri tem je izpostavil predvsem ministrstva za infrastrukturo, za okolje, podnebje in energijo ter za digitalno preobrazbo. Novaka, ki vlado Roberta Goloba prihaja v kvoti Gibanja Svoboda, je DZ potrdil danes skupaj z ministrom za javno upravo Francem Propsom. Na tej funkciji bo nasledil Uroša Brežana, ki je po izgubi premierjevega zaupanja odstopil.