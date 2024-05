Novak, Hojs, Bogovič – soočenje kandidatov za evropske poslance

Kako trojica gleda na teme, pomembne za prihodnost ljudi in Evropske unije? Dve vojni na pragu Evrope, vse hujše posledice podnebnih sprememb, pametni zeleni prehod, protesti kmetov, vzpon evroskepticizma, populizma. Zakaj kandidirajo za evropskega poslanca? Si v Bruselj res želijo? Kaj, če ne bodo izvoljeni? Koga vidijo na čelu Evropske komisije?

Kmetje proti Bruslju

V iztekajočem se mandatu Evropskega parlamenta in komisije so Evropo pretresali številni protesti kmetov. Evropska unija je na zahteve kmetov odgovorila z ukrepi. Tudi slovenskim kmetom, ki izpostavljajo posebnosti panoge pri nas, je vlada stopila naproti. A s tem je evropska politika na okoljskem področju izgubila veliko ambicij in zagona. Kaj to pomeni za slovensko kmetijstvo? Kaj jadrati med interesi držav in prilagajanji na vse vse hujše posledice podnebnih sprememb? Bi vzpon skrajne desnice in populistov lahko povozil odločnejše podnebne in okoljske ukrepe, evropski zeleni dogovor?

Vojne na pragu Evrope

Volitve potekajo v zelo nepredvidljivih geopolitičnih razmerah: vojna v Ukrajini, vojna med Hamasom in Izraelom. Zlasti pri slednji članice povezave ostajajo razdeljene, to pa vpliva tudi na odnose EU s svetovnimi velesilami Kitajsko in ZDA. Kaj vse to pomeni za prihodnost Evropske unije? Kaj pomeni napoved aktualne predsednike Evropske komisije, da bo treba evropski obrambi nameniti več denarja?

Še zaupamo v EU?

Med Slovenci je Evropska unija vedno uživala visoko stopnjo zaupanja, še zlasti v primerjavi s stopnjo zaupanja v nacionalni parlament in vlado. Slovenski državljani imajo – kljub krizam, ki so pretresle povezavo – običajno precej pozitivno mnenje o Uniji. Tudi med pandemijo je bilo tako; Evropski uniji je zaupalo od 40 do 55 odstotkov vprašanih, kažejo raziskave Eurobarometra. A kljub temu je udeležba na evropskih volitvah v primerjavi z drugimi državami članicami precej pod povprečjem. V povprečju se v Sloveniji volitev v Evropski parlament udeleži okoli 28 odstotkov volivcev, najmanj jih je bilo leta 2014, le 24,5 odstotka. Zakaj je tako? So za to krivi tudi evroposlanci sami? Ne znajo dovolj dobro predstaviti, kaj so prednosti članstva v povezavi?

Preverjanje izjav

Predvolilno kampanjo, soočenja kandidatov za evropske poslance pozorno spremlja in preverja tudi novinarska ekipa rubrike Dejstva s strokovnjakoma za evropske in mednarodne odnose doc. dr. Juretom Požganom s FDV in magistrico razvojnih študij Laro Bandi. Kdo od kandidatov v nocojšnjem soočenju je bil najbolj točen, čigave izjave niso bile preverjene? To je namreč pomembno, ko se boste 9. junija odločali, koga izbrati za evropskega poslanca.