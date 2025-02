Novak: K Logarju zaradi Pomurja, ne funkcij. Oba prijavljena KPK-ju

OGLAS

Na KPK so za STA potrdili, da so prijavo zoper Anžeta Logarja in Tineta Novaka prejeli danes in jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem bodo zadevo preverili z vidika pristojnosti KPK-ja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Prijaviteljev na KPK-ju ne razkrivajo.

Logar je namreč v četrtek za Televizijo Slovenija dejal, da sta s poslancem Novakom začela sodelovati v delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). "Z mojimi povezavami sem mu pomagal, da je dobil mesto posebnega odposlanca Ovse za umetno inteligenco," je prejšnji teden izjavil Logar. Novak je nato za STA pojasnil, da ga je Logar na srečanjih predstavil drugim članom delegacije in ga "v njihovih očeh opolnomočil kot kompetentnega sogovorca". Odločno pa je zanikal, da bi Logarju v zameno za to funkcijo pomagal do poslanske skupine, ki za ustanovitev potrebuje vsaj tri poslance. Pravi, da je funkcija v organizaciji Ovse prostovoljna, da zanjo ni prejel plačila ali druge materialne koristi. "Namen te vloge je bil izključno prispevati k mednarodnemu sodelovanju za varno uporabo umetne inteligence," je dejal. Dodal je še, da je ravno s prestopom to funkcijo avtomatsko izgubil. To je v odzivu na omrežju X izpostavil tudi Logar.

Tine Novak zapušča vrste Gibanja Svoboda FOTO: POP TV icon-expand

Novak, ki je v četrtek poslanski skupini Svoboda sporočil, da jo zapušča, je danes po informacijah STA v državni zbor še formalno poslal izstopno izjavo. A formalni pogoji za ustanovitev poslanske skupine, ki jo bodo sestavljali člani stranke Demokrati, še niso povsem izpolnjeni, odgovarjajo tam.