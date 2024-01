Novak prekinil molk na sodišču in skušal razbremeniti Pilingerja

Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku obtožnica namreč očita, da sta 3. septembra 2022 po večerni zabavi v naselju Brezje pri Novem mestu z avtomobilom znamke Audi zapeljala pred avtomobil znamke Seat, v katerem je bil skupaj s še nekaterimi Sabostjan Kovačič, in ga zablokirala. Nato naj bi takrat 25-letni Pilinger stopil ven in začel streljati na seata, pri čemer je bil smrtno ranjen 22-letni Kovačič.

Novak, ki naj bi vozil audija in je obtožen pomoči pri umoru in poskusu umora (v seatu je bil namreč hudo ranjen tudi Kovačičev sopotnik), se je do zdaj zagovarjal z molkom, na današnji obravnavi na novomeškem okrožnem sodišču pa je, tik preden bi obrambna in tožilstvo podala zaključne besede, molk prekinil in podal pisni zagovor. Tega je v njegovem imenu prebral odvetnik Igor Grošelj.

V zagovoru je Novak zapisal, da z domnevnim umorom in poskusom umora nima ničesar, prav tako da ni imel nobenih informacij, da naj bi umor načrtoval Pilinger. Omenjenega dne naj bi se namreč še s tremi, med katerimi je bila tudi Pilingerjeva takratna partnerka, z audijem odpravil na bencinsko črpalko. Na cesti Mirna Peč–Novo mesto naj bi v naselju Brezje prehiteval seata, a naj bi mu v tistem trenutku nasproti pripeljal drug avtomobil, zato da se je moral naglo umakniti, zaviti pred seata in ustaviti. Iz seata naj bi nato začeli streljati nanje, sam pa naj bi potem, ko je videl, da so nekateri sopotniki ranjeni, odpeljal proti novomeški bolnišnici. To je tudi vse, kar mu je znano o zadevi. Na vprašanja pa ni želel odgovarjati.

Ali bo sodišče njegovi izpovedi verjelo, bo znano čez dober teden dni, ko so na sodišču predvidene zaključne besede, tem pa bo najverjetneje še isti dan sledila sodba. Še pred zaključnimi besedami naj bi svoj zagovor podal tudi Pilinger.

Na sodišču so sicer danes zaslišali sodnega izvedenca balistične stroke Franca Sabliča. Ta je med drugim povedal, da sta bili v streljanju uporabljeni dve vrsti orožja, pištola in vojaška puška kalašnikov. Kovačiča, ki je v seatu sedel desno zadaj, je zadel naboj iz puške, pri čemer naj bi strelec stal na desni strani seata, gledano v smeri vožnje. Vsaj trije streli pa naj bi prišli še iz pištole, pri čemer naj bi strelec stal na levi strani avtomobila.

Takšnim ugotovitvam Sabliča je oporekal Pilingerjev odvetnik Adam Molan. Opozoril je, da je bilo na tulcu iz puške, ki so ga našli na desni strani seata, med drugim najdeno živo srebro, ki ga niso našli v nobeni drugi sledi streljanja s prizorišča, zato dvomi, da je bilo na seat streljano iz puške. V vsakem primeru ocenjuje, da puške v rokah ni mogel držati Pilinger (policija nasprotno meni, da je z njo streljal prav on), saj naj bi ta po izpovedi nekaterih prič stal na levi strani seata. Danes je zato Molan zahteval novo balistično mnenje, a ga je sodišče zavrnilo.