Prebiličev kandidat za župana: 'Ljubljana potrebuje vodstvo, ki mu ljudje zaupajo'

Gregor Novak je pravnik in odvetnik z več kot 30 leti izkušenj na področju policije, javne uprave, vodenja in pravnega zastopanja. Med drugim je opravljal funkcijo generalnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve, pred tem pa je deloval na področju socialnega dialoga v policiji. Je predsednik Sveta stranke Prerod, član njenega Izvršnega odbora in predsednik Mestnega odbora Prerod Ljubljana. "Gregorja v Prerodu poznamo kot človeka, ki se nalog loteva resno, temeljito in odgovorno. Ima znanje in izkušnje z delovanjem velikih javnih sistemov, pri vprašanjih zakonitosti, integritete in ravnanja z javnim denarjem pa ne pristaja na bližnjice. Verjamem, da bo Gregor župan, ki bo Ljubljani vrnil identiteto in poskrbel, da bo Ljubljana v prvi vrsti dom svojim prebivalcem," je povedal Prebilič.

Gregor Novak FOTO: Bobo

V stranki Prerod menijo, da Ljubljana potrebuje več odprtosti, transparentnosti in vključevanja javnosti v odločanje ter bolj skladen razvoj mesta. Ta po njihovem mnenju ne bi smel biti osredotočen predvsem na mestno središče in velike projekte, temveč na kakovost vsakdanjega življenja v vseh četrtnih skupnostih, predvsem za ljudi, ki jim Ljubljana predstavlja dom. Novak je prepričan, da se mora prestolnica razvijati skozi kakovost življenja ljudi in ne zgolj skozi velike projekte in podobo, namenjeno obiskovalcem. "Kandidiram, ker verjamem, da Ljubljana potrebuje novo kulturo vodenja, vodstvo, ki mu ljudje zaupajo. To pomeni strokovno, vključujoče in transparentno upravljanje, odgovoren odnos do javnega denarja ter enaka pravila za vse. Če naj bo Ljubljana dom, mora biti mestna uprava servis ljudem in jim olajšati vsakdanje življenje. Mesto mora načrtovati od potreb ljudi navzgor in jim stati ob strani."

Novak napoveduje gradnjo sosesk

Njegov program temelji na petih področjih: odprtem in vključujočem upravljanju mesta, prometu, dostopnih stanovanjih, zdravju in čistem zraku ter storitvah za vse generacije. Zavzema se tudi za večjo preglednost odločitev, pogodb in porabe javnega denarja, predvidljive postopke ter večjo vlogo četrtnih skupnosti in participativnega proračuna. Med ključnimi prometnimi usmeritvami izpostavlja zanesljivejši javni potniški promet, boljše povezave med četrtmi ter reševanje parkiranja v sodelovanju s stanovalci.

Gregor Novak FOTO: Bobo