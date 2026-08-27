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Slovenija

Prebiličev kandidat za župana: 'Ljubljana potrebuje vodstvo, ki mu ljudje zaupajo'

Ljubljana, 27. 08. 2026 10.58 pred 47 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.V.
Gregor Novak

Bližajo se lokalne volitve, svojega kandidata za župana prestolnice je predstavila tudi stranka Vladimirja Prebiliča, Prerod. Gregor Novak je svojo kariero začel kot policist, nato pa se po opravljenem državnem izpitu podal v odvetniške vode. "Kandidiram, ker verjamem, da Ljubljana potrebuje novo kulturo vodenja, vodstvo, ki mu ljudje zaupajo. To pomeni strokovno, vključujoče in transparentno upravljanje, odgovoren odnos do javnega denarja ter enaka pravila za vse," je sporočil Novak.

Gregor Novak je pravnik in odvetnik z več kot 30 leti izkušenj na področju policije, javne uprave, vodenja in pravnega zastopanja. Med drugim je opravljal funkcijo generalnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve, pred tem pa je deloval na področju socialnega dialoga v policiji. Je predsednik Sveta stranke Prerod, član njenega Izvršnega odbora in predsednik Mestnega odbora Prerod Ljubljana. 

"Gregorja v Prerodu poznamo kot človeka, ki se nalog loteva resno, temeljito in odgovorno. Ima znanje in izkušnje z delovanjem velikih javnih sistemov, pri vprašanjih zakonitosti, integritete in ravnanja z javnim denarjem pa ne pristaja na bližnjice. Verjamem, da bo Gregor župan, ki bo Ljubljani vrnil identiteto in poskrbel, da bo Ljubljana v prvi vrsti dom svojim prebivalcem," je povedal Prebilič.

Gregor Novak
Gregor Novak
FOTO: Bobo

V stranki Prerod menijo, da Ljubljana potrebuje več odprtosti, transparentnosti in vključevanja javnosti v odločanje ter bolj skladen razvoj mesta. Ta po njihovem mnenju ne bi smel biti osredotočen predvsem na mestno središče in velike projekte, temveč na kakovost vsakdanjega življenja v vseh četrtnih skupnostih, predvsem za ljudi, ki jim Ljubljana predstavlja dom.

Novak je prepričan, da se mora prestolnica razvijati skozi kakovost življenja ljudi in ne zgolj skozi velike projekte in podobo, namenjeno obiskovalcem.

"Kandidiram, ker verjamem, da Ljubljana potrebuje novo kulturo vodenja, vodstvo, ki mu ljudje zaupajo. To pomeni strokovno, vključujoče in transparentno upravljanje, odgovoren odnos do javnega denarja ter enaka pravila za vse. Če naj bo Ljubljana dom, mora biti mestna uprava servis ljudem in jim olajšati vsakdanje življenje. Mesto mora načrtovati od potreb ljudi navzgor in jim stati ob strani."

Novak napoveduje gradnjo sosesk

Njegov program temelji na petih področjih: odprtem in vključujočem upravljanju mesta, prometu, dostopnih stanovanjih, zdravju in čistem zraku ter storitvah za vse generacije.

Zavzema se tudi za večjo preglednost odločitev, pogodb in porabe javnega denarja, predvidljive postopke ter večjo vlogo četrtnih skupnosti in participativnega proračuna. Med ključnimi prometnimi usmeritvami izpostavlja zanesljivejši javni potniški promet, boljše povezave med četrtmi ter reševanje parkiranja v sodelovanju s stanovalci.

Gregor Novak
Gregor Novak
FOTO: Bobo

Na stanovanjskem področju napoveduje krepitev javnega in neprofitnega najemnega fonda, obnovo praznih mestnih nepremičnin ter gradnjo sosesk, ki bodo skupaj s stanovanji zagotavljale tudi dostop do ključne infrastrukture.

Pomemben del programa bosta zdravje in kakovost zraka, zavzema se namreč za merljiv načrt izboljšanja kakovosti zraka, več zelenja v stanovanjskih soseskah ter nasprotuje umestitvi sežigalnice komunalnih odpadkov na Barje oziroma v gosto poseljeno in slabo prevetreno ljubljansko kotlino. Med storitvami za vse generacije izpostavlja dostopne vrtce in varne šolske poti, prostore za mlade tudi zunaj mestnega središča, podporo starejšim pri življenju v domačem okolju ter dostopnejše športne, kulturne in druge javne vsebine po vseh mestnih četrtih.

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KOMENTARJI5

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Smuuki
27. 08. 2026 12.17
Uvožen župan oziroma kandidat za župana je brez premišljevanja zadnja izbira. Slovensko glavno mesto pripada slovenskemu županu. Od abecede a je to pravilo
Odgovori
0 0
Smuuki
27. 08. 2026 12.14
100% boljša izbira kot zoranovič. Brez premišljevati. Pridejo pa tudi še boljši
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0 0
krpati
27. 08. 2026 12.08
Vsi so isti isti isti.....le za evre kapitalisti.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
27. 08. 2026 11.59
Zaupajo🤣🤣🤣 lahko ti le še v vrtcu zaupajo, po 20ih letih Zokijevanja je slika jasna...VSI STE ISTI!
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+1
1 0
InaB
27. 08. 2026 11.36
Besede, besede, besede
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0 0
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