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Slovenija

Novakova in Biščak o rezultatih referendumov in pretresih pri Demokratih

Ljubljana, 19. 10. 2026 22.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Biščak in Novak

Kako močna oziroma načeta je trenutna koalicija? Po tem, ko so vladajoči izgubili dva najpomembnejša referenduma, zakonodajnega o parlamentarni preiskavi in posvetovalnega o RTV-prispevku, se morajo ostrih očitkov o politični korupciji braniti v stranki Anžeta Logarja. Kaj to pomeni za Demokrate, ali je Logarjeva stranka zdaj najšibkejši člen že tako manjšinske koalicije? V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak in Bogdan Biščak, nekdanji generalni sekretar stranke Zares.

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Analiza zadnjih referendumov je razkrila globoko razdeljenost slovenskega volilnega telesa. Po preštetih glasovnicah iz tujine ni prišlo do večjih sprememb, razlike pa so se ponekod celo povečale. Gostja Ljudmila Novak je v uvodu ocenila, da je rezultat simboličen '2:2', a hrati izrazila skrb, da je pravi poraženec pravzaprav slovensko ljudstvo. "Upam, da se bomo iz tega nekaj naučili, iz vseh teh rezultatov," je poudarila Novakova, ki meni, da nenehno pozivanje k referendumom ne prispeva k napredku države.

Javni servis RTV po mnenju obeh gostov zahteva posebno obravnavo. Bogdan Biščak je opozoril, da so ljudje pri glasovanju o zakonu o RTV primarno razmišljali o prispevku in ne nujno o vsebini programa televizije. Po njegovem mnenju nezadovoljstvo obstaja na obeh straneh političnega pola, zato rezultata ne gre razumeti enoznačno. Oba sta se strinjala, da je RTV Slovenija pomembna institucija za slovensko javnost, ki bi ji morali zagotoviti stabilno prihodnost s premišljenimi zakonskimi spremembami.

Nadaljevanje referendumskega vala bi lahko prineslo nove politične zaplete. Biščak je izpostavil, da premier napoveduje, da bi morebiten negativen rezultat na naslednjem referendumu razumel kot nezaupnico vladi, kar bi lahko prineslo konkretne posledice. Novakova je ob tem opozorila, da so državljani izvolili poslance prav zato, da sprejemajo odločitve namesto njih.

Primer Tee Košir je v zadnjih dneh močno razburkal politično prizorišče. Ljudmila Novak je izrazila sočutje do neizkušene političarke, ki jo je označila za 'žrtev' v boju za rušenje Demokratov. "Ona odkrito prostodušno pove, kaj misli, pa si s tem še enkrat zanko zategne okrog vratu," je bila slikovita Novakova. Biščak pa je bil bolj oster in je primer označil za 'evidentno politično korupcijo', kjer je šlo za kompromise med posameznico in stranko.

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