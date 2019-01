Novakova in Peterle znova v boj za mesta v evropskem parlamentu

Kot kaže po dvodnevnem posvetu NSi v Dolenjskih Toplicah, se bo NSi na majske volitve za evropski parlament podala s samostojno listo. Dobili so sicer pobudo SLS za skupen nastop na volitvah, o čemer bodo v kratkem formalno odločali organi stranke. Vendar glede na evidentirana imena, ki bi nastopila za NSi, nad skupno listo ni čutiti navdušenja, je slišati iz stranke.

O kandidatni listi ter vrstnem redu kandidatov bo izvršilni odbor odločal v prihodnjih tednih. Poleg nekdanje predsednice stranke Ljudmile Novak ter dolgoletnega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta so po njihovih navedbah med evidentiranimi kandidati za listo tudi nekatera zelo ugledna imena z bogatimi izkušnjami v domačem in evropskem družbenopolitičnem prostoru. Več o tem pa v NSi še niso razkrili.

"O tem, kdo bo vodil evropsko listo in na katerem mestu bodo ostali, to je pristojnost predsednika stranke Tonina in on bo to predlagal izvršilnemu odboru, ki mora potem sprejeti dokončno odločitev. Lahko pa povem, da bodo na evropski listi tako Lojze Peterle kot Ljudmila Novak, poleg njiju pa še šest odličnih kandidatk in kandidatov, med katerimi bo tudi kakšno presenečenje," je pojasnil podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak.

O pripravah na evropske volitve bodo v prihodnjih dneh razpravljale tudi nekatere druge stranke. V torek bo med drugim o tem spregovorilo predsedstvo SD, v četrtek pa tudi izvršilni odbor največje vladne stranke LMŠ. Slednja utegne na evropskih volitvah oblikovati skupno listo s SMC in SAB. A te stranke, ki pripadajo evropskim liberalcem, termina za srečanje, na katerem bi se dogovorile za morebitno skupno listo, še niso določile.