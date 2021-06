Novakova ob 30-letnici Slovenije: Samostojna država je veliko več kot le en politik

Slovenija bo jutri dopolnila okroglih 30 let. Ob praznični obletnici se je na Twitterju oglasila nekdanja predsednica stranke Nova Slovenija (NSi), od leta 2019 pa evropska poslanka v Bruslju Ljudmila Novak : "Samostojna država je veliko več kot le en politik. Osamosvojitvena politika je bila predvsem posledica želje Slovenk in Slovencev po svoji lastni državi. Brez ljudi tudi države ni," je zapisala, Slovencem in Slovenkam pa zaželela "lepo in mirno praznovanje naše skupne samostojne Slovenije" .

Ljudmila Novak je bila deset let predsednica stranke NSi. Leta 2016 se je zaradi vse hujših notranjepolitičnih razdorov in nemirnega evropskega geostrateškega okolja v Ljubljani na Trgu republike zgodil veliki shod za ohranitev slovenske in evropske identitete. "Kot predsednico krščansko-demokratske stranke jo je tedanje naraščanje avtoritarnih gesel in avtoritarnega načina delovanja začelo skrbeti, zato je na shodu med drugim pozvala tudi k več demokracije na desnosredinskem političnem polu. In čeprav je bil to shod vseh desnosredinskih slovenskih političnih strank, je bila pri tem pred večtisočglavo množico od podpornikov ene od strank izžvižgana," lahko preberemo na njeni spletni strani.