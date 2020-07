Novakova: Spremembe naj se zgodijo v sodelovanju z novinarsko stroko in brez časovnega pritiska

Evroposlanka Ljudmila Novak je namere vlade po spremembi medijske zakonodaje komentirala z besedami, da ne pristaja na "težnje po slabitvi neodvisnega in svobodnega slovenskega novinarstva". Po mnenju evroposlanke Irene Joveve pa je nesprejemljivo, da se na tak način želi poseči v delovanje neodvisnih javnih medijev, podrediti njihovo delovanje in financirati medije, ki so blizu vlade.

Namera vlade, da spremeni zakone o medijih, o RTV Slovenija in o Slovenski tiskovni agenciji, je dodobra razburila vpletene, politika tudi tu ni usklajena, stroka pa opozarja, da bomo ceno na koncu plačali gledalci. Posledično bi se namreč v sklad za financiranje televizijske produkcije z novo dajatvijo nateklo kar 25 milijonov evrov, z njimi pa bi upravljal kulturni minister. "Hipotetično bi ta lahko 24 milijonov dodelil prijateljski TV postaji, en milijon pa nekomu, ki se dejansko ukvarja s filmom in televizijo," opozarja strokovnjak za novinarstvo in profesor na FDV Marko Milosavljević.

Na želje vlade po spremembi medijske zakonodaje se je danes oglasila tudi evroposlanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak. Kot pravi, si sicer želi, da bi mediji večkrat zasledovali pozitivne zgodbe in interese preprostega človeka in ne posameznih lobističnih organizacij ali lobistov, kljub temu pa ne more pristati na "težnje po slabitvi neodvisnega in svobodnega slovenskega novinarstva". "Spremembe medijske zakonodaje v času, ko se svet vrti s svetlobno hitrostjo, so priporočljive. Navsezadnje so tovrstne želje v preteklosti že izrazili tudi vidni slovenski novinarji in znane medijske osebnosti. A ob tem želim poudariti, da so svobodni in neodvisni mediji steber demokracije, zato pričakujem, da se tovrstne zakonodajne spremembe zgodijo v sodelovanju z novinarsko in medijsko stroko ter brez časovnega pritiska," je pozvala. Kot je znano, je vlada namreč spremembam namenila pičlih pet dni javne razprave.

icon-expand "Svobodni in neodvisni mediji so steber demokracije," pravi Novakova. FOTO: Bobo

Slovenija je po besedah Novakove parlamentarna demokratična republika, kjer je svoboda izražanja misli, govora, tiska in drugih oblik javnega obveščanja zapisana v ustavi. "Dejstvo je, da sta si politika in novinarstvo večinoma na nasprotnih bregovih, kar je tudi osnovno demokratično načelo delitve oblasti. A v sodobnih in razvitih demokracijah, kjer je samorefleksija vrednota in ne šibkost, politika stremi k neodvisnemu novinarstvu in ne njegovemu podrejanju."

Z vso odločnostjo želim poudariti, da sta pravici do svobode izražanja in do svobode mnenja temeljni človekovi pravici in nepogrešljiva pogoja za popoln razvoj posameznika, njegovo dejavno sodelovanje v demokratični družbi in uresničitev načel preglednosti in odgovornosti. To so tudi temelji krščanske demokracije. Želim si, da bi te temelje zasledovala tudi politika v moji domovini. —Ljudmila Novak

Vlogi RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije sta po njenih besedah vitalnega pomena za slovensko demokracijo, čeprav je že nekaj časa jasno, da se RTV Slovenija zaradi svojega obsega težje prilagaja izzivom sodobnega časa. "A pri tem želim odločno zavrniti kakršenkoli poseg v avtonomnost novinarstva na RTV Slovenija," še pravi Novakova. Opomnila je tudi, da v zavezujočem 18-mesečnem programu predsedovanja Svetu EU, ki ga je z nemškim in portugalskim predsedstvom podpisala tudi Vlada Republike Slovenije, jasno piše, da "pluralistični, neodvisni in verodostojni mediji v vlogi varuha in nadzornika demokracije predstavljajo temelj vsake pravne države".Zato bi bilo, še pravi Novakova, najmanj neodgovorno, če bi vlada te besede že dober mesec dni od podpisa poteptala s spremembo medijske zakonodaje, ki bi neodvisnost slovenskih medijev zlomila. Joveva: Nesprejemljivo je, da se tako poskuša financirati medije, ki so blizu vlade Tudi evroposlanka Irena Joveva(LMŠ) je kritična do predlaganih zakonskih novel. "Mislim, da je to steber vsake demokratične družbe," je dejala o neodvisnih medijih. Po njenem mnenju tako STA kot RTVS kot neodvisna medijska javna servisa to upravičujeta in četudi ni vse popolno, je nesprejemljivo, da se na tak način spreminja zakonodaja in da se želi poseči v njihovo delovanje, podrediti njihovo delovanje in financirati medije, ki so blizu vlade.

Kakšni so načrti? Aktualna vlada se je lotila reforme celotnega medijskega prostora na način, da bi spreminjali tri ključne zakone – medijskega, o RTV in STA. RTV-ju bi vzeli pet odstotkov sredstev, ki jih zberejo s prispevkom. Večino tega bi razdelili drugim, nekaj pa bi šlo STA. Njihove oddajnike in zveze pa bi prenesli na novo državno družbo. Gre za 13 milijonov manj, če prištejemo še sedem milijonov, ki jih RTV-ju že zdaj zmanjka za normalno delovanje, lahko govorimo o koncu RTV-ja, je jasen generalni direktor Igor Kadunc."20 milijonov pomeni vsa sredstva, ki jih recimo namenimo za radio. Se pravi, ugasnemo Radio Slovenija ali pa ugasnemo oba regionalna centra. To za nas pomeni, da takšne RTV, kot jo poznamo, zdaj ni več. Bližamo se Cipru, Malti in podobno." Ostro se je odzvalo tudi uredništvo STA. Če so do zdaj nadzornike imenovali v parlamentu, jih bi po novem kar vlada. Da s tem želijo uveljaviti politični interes na področju, kjer ti nimajo kaj iskati, so zapisali. Zelo ostri so tudi v Društvu novinarjev Slovenije.