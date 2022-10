Novakova: "Stranka SDS očitno ne more razumeti, da ni več v vladi"

"To bo referendum o vladi, za napad na vlado gre, za nerazumevanje in nespoštovanje rezultata državnozborskih volitev 24 aprila," tako težke so bile besede predsednika vlade Roberta Goloba in šefa poslanske skupine Gibanja Svobode Boruta Sajovica po tem, ko je Janševa SDS v parlament vložila pobudo za tri referendume - o RTV, zakonu o vladi in dolgotrajni oskrbi. Branko Grims iz SDS-a koaliciji glede referendumov očita dvojna merila, Tereza Novak iz Gibanja Svoboda pa je dejala, da stranka SDS očitno ne more razumeti, da ni več v vladi.

Da gre za blokado dela vlade in zlorabljanje referenduma v škodo državljanov, sta dodala še ostala dva koalicijska partnerja. V SDS medtem pravijo, da bi dali volivci z zavrnitvijo vseh treh zakonov na referendumu vladi jasen signal, da vodi napačno politiko, za katero na aprilskih volitvah ni dobila mandata. Volivcem pa s tem omogočamo, da bodo na referendumu odločali o zavrnitvi škodljivih zakonov, ki jih je sprejela koalicija. Besede enih in drugih kažejo, za kako velike vložke gre na omenjenih treh referendumih. Če jih bodo ljudje zavrnili bodo s tem okrepili položaj predsednika vlade Roberta Goloba, v nasprotnem primeru pa bo to njegov prvi hud političen poraz, ki ga bo vsekakor oslabil.

"Gibanje Svoboda je na zadnjih volitvah zelo jasno zmagalo. Dobila je mandat, da ureja stvari v Sloveniji in na referendumu so trije zakoni, ki jih je predlagala vlada," je dejala Tereza Novak iz Gibanja Svoboda in pojasnila, da so jih predlagali zato, da bi začneli živeti v "bolj demokratični skupnosti, v bolj svobodni državi, usmerjeni v prihodnost". "Zgleda bomo morali ljudje, ki imamo dovolj parlamentarnega nagajanja, s tremi 'za-ji' še enkrat potrditi te zakone," je dodala. Grims: "Če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli prav nobenih meril" Branko Grims iz SDS-a je uvodoma citiral Friedricha von Hayeka in dejal, da "če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli prav nobenih meril". Pojasnil je, da so pred letom dni ključni predstavniki sedanje koalicije poudarjali, da so referendumi najvišja oblika demokracije in da naj ljudje uresničijo pravico do neposrednega odločanja. "Danes isti ljudje iz iste koalicije govorijo, da je to oviranje vlade, da je nagajanje in podobno. Ustavna pravica je pravica ljudstva, da neposredno odloča. Gre o odločanje o konkretni zadevi, o vladni politiki, ki je zgrešena, za Slovenijo uničujoča," dejal in poudaril, da imajo ljudje o tem pravico odločati o tem, s čemer so nato dolžni živeti. Novakova se je strinjala, da je referendum vrhunec demokracije, a stranko SDS obtožila, da je to izrabila. "Volitve, ki so jasno pokazale, kaj želi večina, niso tako dolgo nazaj, da bi se lahko sprenevedali, da to kar počne SDS, zdaj ni oviranje vlade," je dejala.

icon-expand Tereza Novak in Branko Grims FOTO: POP TV

Grims je ponovno poudaril, da je koalicija pred slabim letom govorila prav nasprotno. "Danes ključni ljudje koalicije v parlamentu razlagajo, da ljudje ne znajo sami odločati o tem, kaj je zanje dobro. Ljudje imajo vso pravico in tudi vso potrebno znanje in zavest, da o stvari neposredno odločijo in gre zato, da jim to priložnost damo," je pojasnil. Izpostavil je, da s tem ko so zmagali na volitvah, v koaliciji niso dobili neomejene oblasti. "Ljudje so pričakovali, da bodo z vsem dobrim, kar je Janševa vlada naredila, nadaljevali in to mogoče še nadgradili. Dejansko pa sedanja koalicija samo ruši vse kar je bilo dobrega, spušča v državo trume ilegalnih migrantov, nabija nove in nove davke, ljudi dobesedno izžema. Ljudje na dom dobivajo napovedi, da jim ponoči v Ljubljani ne bo delalo ogrevanje in da bodo zmrzovali in ljudje tega niso pričakovali," je dejal. Novakova: "Stranka SDS očitno ne more razumeti, da ni več v vladi" Novakova se z Grimsom ni strinjala. "Stranka SDS očitno ne more razumeti, da ni več v vladi. In da je treba vsaki novi vladi pustiti, da se organizira na način kot misli, da je najboljše. Še posebej zdaj, ko imamo toliko izzivov za prihodnost. Ironično je, da SDS, ki je v zadnjem letu svojega mandata za nedoločen čas v naši upravi zaposlila 1000 ljudi, večinoma podpornikov SDS-a, zadaj očita vladi, da birokracijo bogati z idejo o novih ministrstvih. Denarja se ne troši zaradi novih ministrstev, pač pa zaradi neodgovorne porabe javnih sredstev in to je stranka SDS večkrat dokazala," je dejala.

icon-expand Tereza Novak FOTO: POP TV

"Tu se najbolj očitno vidi razliko med moderno levico in desnico. V desnici smo denar dali ljudem, saj smo prepričani, da ljudje sami najbolje vedo, kaj je zanje dobro," je odvrnil Grims in naštel, da so denar dali upokojencem, drugim državljanom in tudi podjetjem. "Ravno obratno počne Golobova vlada. Jemlje podjetnikom, nabija nove davke. Nove davke namerava dati tudi ljudem in s tem denarjem potem bohoti demokracijo, hoče uvajati nova ministrstva, plačuje svoje nevladnike in paravojsko, s katero je zmagala na volitvah in zapravlja denar za neproduktivne stvari," je odločno našteval. "To je ugotovitev fiskalnega sveta, za katerega nihče ne bo rekel, da je blizu nam ali pa da je desen, ampak fiskalni svet je opozoril, da to zapravljanje, ki ga Golobova vlada počne že v tem trenutku, bo kratkoročno inflacijo spremenila v dolgoročno, kar je najhuje kar se lahko zgodi gospodarstvu in Sloveniji," je povedal. Novakova je vztrajala, da se ukrepi v Golobovi vladi sprejemajo premišljeno. "Niti slučajno se ne zapravlja denarja na način, kot se ga je zapravljajo prej in zaradi česar imamo zdaj proračun, ki še zdaleč ni tak kot govori stranka SDS," razlaga. Pojasnila je, da je v proračunu velik minus, saj so sredstva že rezervirana, rezervirana pa so bila tik pred iztekom Janševe vlade. "Dela se dobro, ljudje to tudi vidijo," je dejala in dodala, da bodo z referendumi stranki SDS dokazali, kdo vlada zdaj in da bo moral SDS to sprejeti.

Grims: "Njihov vzpon na oblast se ne bo nikoli več ponovil" Pri zakonu o vladi je Grims izpostavil nesorazmerno trošenje. Izpostavil je, da je v času nove vlade za azil zaprosilo že 15.000 oseb, lansko leto pa 3500. "Gre za štirikratno povečanje. Plačujemo pa to davkoplačevalci. Zdaj hoče vlada širiti še birokracijo. Z zaposlitvami bi povrnila vse dolgove nevladnikom in vsem ostalim, ki so jim pomagali pri vzponu na oblast, ki se ne bo nikoli več ponovil. To mi lahko verjamete," je zatrdil Grims. Novakova je razložila, da migracije niso primerljive, saj je bilo v preteklih letih migracij manj že samo zaradi pandemije. "Te primerjave so naravnost smešne in lahko že nehate strašiti ljudi, ker ne gre za noben blazen naval ljudi na meje. Meje so zavarovane. Vlaga se v dodatno varovanje mej, ker ograje niso bile učinkovite. Varovalo se bo na drugačen način, tudi bolj človeški, kar je za nas tudi bolj pomembno," je dejala.

icon-expand Branko Grims FOTO: POP TV

Grims se ni pustil motiti. Postregel je z drugimi številkami. "Denar namenjen za dolgotrajno oskrbo, za starejše, so vzeli in ga dali na oskrbo migrantov. Podobno so naredili iz realnih investicij. Iz infrastrukture vzeli denar in ga dali migrantom. Za oskrbo migrantov so številko povečali iz 9 milijonov na 61 milijonov. 52 milijonov torej," je poudaril. Novakova je nato ponovno pojasnila, da ta denar ni namenjen migrantom. "Ministrica Bobnarjeva je zelo dobro pojasnila kam ta denar gre. Namenjen je varovanju slovenske meje," je dejala. Pojasnila je tudi, da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela SDS, ni izvedljiv. "Zato je vlada predlagala novelo, ki zakon zamika za eno leto. Zato, da se bodo strokovnjaki lahko usedli, razmislili kako bodo zakon izvedli in uvedli tudi vse podzakonske akte, ki jih prejšnja vlada ni naredila, čeprav so nujno potrebni, da bi se zakon lahko izvajal," je dejala. "To, da je šel denar iz dolgotrajne oskrbe nekam drugam ni res. Denarja za dolgotrajno oskrbo ni bilo dovolj. Po predvidevanjih je potrebnih 500 milijonov in tega denarja v proračunu ni bilo," je dejala. Grims je odvrnil, da zakon je izvedljiv. "Vlada je zagotovila milijardo in pol evropskih sredstev, vse to zdaj namerno ogrožajo v koaliciji," je dejal. "Nobena evropska sredstva niso ogrožena," je na drugi strani ponovno zatrdila Novakova. Prejšnji vladi je očitala, da bi, če bi bil zakon izvedljiv, vse potrebne akte sprejela do srede marca, ko so bili na oblasti. "Mislim, da se je prejšnja vlada zelo dobro zavedala, da je ta zakon sprejemala, ker je všečen in ker ga potrebujemo. Ni pa zagotovila ne pogojev, ne denarja, ne strokovnih podlag, da bi se ga lahko izvedlo," je dodala. Kaj pa datum referenduma? "Zagotovo bi bilo najceneje referendum izvesti hkrati z volitvami," je dejal Grims in dodal, da bi se ga lahko izvedlo sočasno z lokalnimi volitvami in tako prihranili štiri milijone evrov.

icon-expand Tereza Novak in Branko Grims FOTO: POP TV