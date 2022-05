Novakova želi več samorefleksije. Tonin: 'NSi ni nikoli ustvarjala konfliktov'

Med evropsko poslanko NSi Ljudmilo Novak in njenim kolegom iz vrst SDS Milanom Zverom je zavrelo na srečanju njune skupne politične družine EPP. Zver je prihodnjo vlado Roberta Goloba med drugim opisal kot prorusko: "Gibanje Svoboda je ekstremno levo. Vodja tega gibanja je energetski oligarh ali tajkun in bo pod močnim vplivom gospodarskih ter drugih lobijev. Tisto, česar se bojimo, je, da bo tudi pod vplivom Rusije. Gre za prokremeljsko vlado."

Zaradi upora Zveru je Novakova postala tarča podpornikov SDS. V izjavi je nato dejala, da si "kot krščanska demokratka nikoli ne bi oprostila, če bi bila ob tako hudih manipulacijah gospoda Zvera, s katerimi je v Bruslju želel načeti suverenost in integriteto moje domovine, preprosto tiho".

Danes pa je delila sporočilen zapis, ki poziva k več samorefleksije na desnem političnem polu: "Nekoč sem dejala, da desnica potrebuje več demokracije. Danes dodajam še samorefleksije. Kdor ob porazu ni zmožen pogledati resnici v oči in je zaradi svoje šibkosti pripravljen celo pod vprašaj postaviti suverenost in integriteto lastne domovine, ne more biti moj sogovornik."

Precej manj ostro linijo pa ubirata stranka Novakove in njen šef Matej Tonin. Slednji sicer meni, da je treba vzroke iskati pri sebi, po drugi strani pa poudarja nekonfliknost stranke: "Glede na rezultate dela naše vlade smo verjetno vsi koalicijski partnerji pričakovali, da bo naša vlada lahko nadaljevala s svojim delom. Razloge zato pa mora vsak poiskati pri sebi. NSi konfliktov nikoli ni ustvarjala niti ni v njih sodelovala. In tako bo tudi v prihodnje."

Očitno pa javne razprave o tem, kaj je šlo narobe, ne podpirajo: "O izidu nedavnih volitev imamo lahko različna mnenja in razlage - so pa za resno analizo bolj kot na mednarodnem parketu - tovrstne razprave dobrodošle na internih sestankih matičnih strank." Ne gre sicer za prva mnenjska razhajanja med odločno Novakovo in stranko, ki ostaja bližje SDS. Ob enem od prejšnjih razhajanj v stališčih je bilo celo slišati, da naj bi na stranko prihajali celo "pozivi članstva po izključitvi Novakove", Tonin pa je dejal, da se bo z njo - "pogovoril".

Tonin sicer zagotavlja, da je "prihodnost na strani NSi": "Prihodnji izziv NSi bo oblikovati jasno desno-sredinsko in programsko močno alternativo aktualni vladi. Imamo izdelan program in učinkovito ekipo, ki se je izkazala z delom v pretekli vladi."

"Ne glede na podrobnosti pa je jasno naslednje: na desni sredini nas čaka kar nekaj dela in razmisleka, da do naslednjih volitev zgradimo pravo alternativo vladi, ki se pravkar sestavlja. V NSi to že delamo," pa so poudarili v NSi.