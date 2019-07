Novakovo bo nadomestila še ne 30-letna nekdanja taksistka

Dušan Verbič je bil tudi v prejšnjem mandatu nadomestni poslanec takratnega premierja Mira Cerarja. Brglezovega namestnika pa je pohvalil tudi SDS-ov poslanec Tomaž Lisec, ki je dejal, da sam poslancev ne deli na leve in desne, temveč na tiste, ki zagovarjajo svoje stališče, in tiste, ki zagovarjajo le neko splošno paradigmo.

Ker je Cerar napovedal, da jeseni ne bo več vodil stranke, se mnogim zdi, da je SMC s prihodom Verbiča bogatejša za desno opozicijo znotraj koalicije. "V marsikaterih zadevah sem kritičen. Posebej do izvršilne veje oblasti, včasih pa tudi do svojih kolegov," je na to povedal Verbič.

Med tem pa v čevlje Novakove stopa bistveno manj izkušena podpredsednica strankinega podmladka, domžalska občinska svetnica in še ne tridesetletna biologinja Tadeja Šuštar. Šuštarjeva pravi, da se bo v parlamentu zavzemala predvsem za mlade in njihovo lažje osamosvajanje, manjkajoče politične izkušnje pa bo nadomestila z izkušnjami, ki jih je pridobila kot sestra sedmim bratom in sestram. "V družini je bilo veliko različnih mnenj, zato je bilo treba včasih popustiti in se prilagoditi drugim. Tako bo tudi v parlamentu," je dejala.

V njen uspeh je prepričan tudi vodja NSi Jožef Horvat, ki je za Šuštarjevo dejal, da bo zelo hitro prišla na prave "obrate".