Novartis tudi v Sloveniji umika PVC iz sekundarne in terciarne ovojnine

Eva Podgoršek, vodja Zdravja, varnosti in okolja v Novartisu Slovenija, je ob pridobitvi trinajstega certifikata POR povedala: »V ospredju Programa odgovornega ravnanja so skrbno ravnanje in stalen, nadstandardni napredek na področju zdravja in varnosti ter varstva okolja in odkrit ter korekten odnos do javnosti, kar je povsem skladno z našo strategijo odgovornega poslovanja in trajnostnega razvoja.« Ob tem je dodala: »Zadovoljni smo, da tudi v Novartisu v Sloveniji iz sekundarne in terciarne ovojnine izločamo PVC. S tem bomo prispevali k uresničitvi cilja, ki smo si ga v Novartisu sicer zastavili do leta 2025, in PVC v sekundarni ter terciarni ovojnini že predčasno popolnoma opustili.« Tudi v pisarniških prostorih opuščajo plastiko za enkratno uporabo. Do leta 2030 pa v Novartisu načrtujejo, da bodo dosegli plastično nevtralnost in s tem enako količino plastične embalaže, kot jo uporabijo, tudi reciklirali. V tem obdobju bodo tudi certificirali materiale, pridobljene iz trajnostnih virov, s katerimi bodo nadomestiti nekatere obstoječe.

Proces zamenjave PVC v sekundarni in terciarni ovojnini za celoten Novartis iz Slovenije vodi Peter Vogel, Globalno pakiranje, ki je povedal: »Novartisova lokacija Prevalje je že leta 2019 opustila uporabo PVC v sekundarni in terciarni ovojnini zdravil, nabavo pa je zdaj prekinila tudi Novartisova lokacija Ljubljana. Druge enote v Sloveniji, med katerimi je tudi lendavska enota Trdni izdelki, ki je s 26 pakirnimi linijami največja in Novartisova strateška proizvodna lokacija za pakiranje trdnih oblik zdravil, generičnega in inovativnega portfelja, ga v sekundarni in terciarni ovojnini ne uporabljajo.« Zaradi izpolnjevanja regulatornih zahtev za varnost in kakovost zdravil bo PVC zaenkrat ohranjen izključno v primarni ovojnini. Obenem že iščejo primerno in predvsem njegovo varno zamenjavo tudi za primarno ovojnino. Novartisovi strokovnjaki v Sloveniji dejavno sodelujejo pri razvoju notranjih standardov, ki narekujejo, da mora ovojnina poleg izpolnjevanja vseh regulatornih zahtev povzročiti čim manj odpadkov, poraba energije za njeno izdelavo pa mora biti čim nižja.

V svetovni pobudi kemijske proizvodne industrije Program odgovornega ravnanja® – POR, posvečeni trajnostnemu razvoju panoge, Lek, ki je del Novartisa, sodeluje že od leta 2009. Program POR v Sloveniji vodi GZS – Združenje kemijske industrije. Pri preverjanju raznovrstnih vidikov odgovornega poslovanja kandidatov so tokrat s posebno skrbnostjo obravnavali dobre prakse pri širjenju zanimanja za poklice v kemijski panogi in odgovorno komuniciranje z deležniki. Lek je v tem sklopu predstavil dva svoja večletna projekta, za katera je bilo leto 2020 prelomno: desetletnico celovitega javnega poročanja o trajnostnih vidikih svojega poslovanja, za katero se je odločil med prvimi družbami pri nas, in svoja prizadevanja za vrnitev vrhunskih domačih strokovnjakov naravoslovja, ki živijo in delajo v tujini, v Slovenijo.