Nove cene elektrike objavili vsi ponudniki: pri kom je najcenejša?

Prilagodili smo se na padec cen elektrike na trgu, pravi direktor družbe ECE. "Cene elektrike so v povprečju nižje za 30 odstotkov, v akcijski ponudbi celo do 34 odstotkov glede na naše pretekle cenike," pojasnjuje direktor družbe ECE Sebastijan Roudi.

A marčevske položnice bodo kljub temu višje. "Te cene so zdaj višje, pet do sedem evrov bo račun za povprečnega kupca višji, kot je bil prej," priznava Roudi. Razlog: res zelo nizke cene elektrike zadnje štiri mesece, ko je vmes posegla država in omilila omrežnine v višji zimski sezoni. "Te cene, ki so veljale od novembra do februarja, praktično nimajo podlage v teh tržnih razmerah, to je bilo res močno znižanje v dobrobit končnim odjemalcem," trdi Roudi.

Lani - najprej do oktobra regulirana cena za 90 odstotkov porabe, potem zmeda zaradi omrežnin, dve sezoni - pet časovnih blokov. In nova regulacija - od novembra do februarja.

Zdaj regulacije ni več. Kako visoke bodo položnice, ki jih bomo dobili aprila? "Za končnega uporabnika bo ta račun v povprečju 5 - 7 eur na mesec višji, glede na obdobje lani pa prav toliko tudi nižji," napovedujejo v ECE. Enake cene veljajo tudi v Energiji plus, obe sta del Holdinga Slovenske elektrarne. In to je tudi edini dobavitelj elektrike, ki je stopil pred kamero.

Naš največji dobavitelj elektrike Gen-I pisno odgovarja, da računi ne bodo višji kot v obdobju reguliranih cen. Podobno tudi s Petrola. Bo pa prehod na tržne cene ublažila tudi nižja sezona pri omrežnini, do konca junija pa je vlada odpravila tudi plačilo prispevka OVE in SPTE.