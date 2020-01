Primer spolne zlorabe bo zastaral po 20 letih od polnoletnosti žrtve

Slovenski škofje so na seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala včeraj, sprejeli dopolnjene Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem, sporočajo v izjavi za javnost.

Ob tem dodajajo, da je slovenska cerkev v zadnjih letih sprejela devet ukrepov za zaščito otrok, med drugim navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, v skladu s katerim je verski uslužbenec dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi.

Kljub temu so na slovensko cerkev v zadnjem letu letele številne kritike glede soočanja s spolnimi zlorabami v cerkvi. Pri iniciativi Dovolj.je za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem so pred konec lanskega leta ocenili, da večina duhovnikov, zoper katere so prijeli prijavo spolne zlorabe, ostaja aktivna, tudi v stiku z mladimi, odziv cerkvenih oblasti pa da niso zadostni. Do konca novembra lani so prejeli 38 prijav zoper 22 duhovnikov. V večini primerov, v 90 odstotkih, vložijo tudi kazensko ovadbo, je dejal član iniciative Matej Križanič.

Medtem pa v današnji izjavi za javnost Slovenska škofovska konferenca trdi, da so od leta 2009 prejeli zgolj sedem prijav spolne zlorabe, skupno pa v okviru slovenske cerkve deluje okrog 2200 katehetov, redovnic, duhovnikov, diakonov itd.