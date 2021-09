Nove drzne tatvine: prvi zamotil lastnika, drugi medtem iz hiše odnesel gotovino

Policija občanom svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore.

Pri petkovi tatvini je za zdaj neznani storilec zamotil občana s pogovorom o izvedbi gradbenih del, njegov pajdaš pa je medtem iz hiše odtujil gotovino ter tako povzročil za okoli tisoč evrov materialne škode. S kraja so se storilci (v vozilu so bili štirje) odpeljali z večjim avtom temne barve in ljubljanskega registrskega območja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem opozarjajo na veliko število drznih tatvin, kjer storilci na domu zavedejo predvsem starejše oškodovance, žrtve pa so še vedno premalo previdne ali pozorne do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policija zato občanom svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj za sabo zaklenejo hišo, ključ pa naj vzamejo s seboj, čeprav "stopijo samo za vogal". Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb ter vozilo, s katerim so se pripeljali.

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, policija svetujejo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Svojce ali druge znance starejših oseb pa prosijo, da jim predstavijo in opišejo tovrstni način izvrševanja kaznivih dejanj.