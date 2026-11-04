Nove Fužine in Štepanjsko naselje v Ljubljani povezuje nov most

Na obeh straneh mostu je Mestna občina Ljubljana uredila trga (velikega na strani Štepanjskega naselja, malega pa na strani Novih Fužin), ki predstavljata prehod med mostom, parkom in soseskama ter omogočata druženje prebivalcev, kakovostno preživljanje prostega časa in različne dejavnosti na prostem.

Most je v dveh nivojih zasnoval Marjan Pipenbaher , ki je ob odprtju pojasnil, da so projekt skušali razumeti kot eno celoto, ki združuje različne vsebine in kjer se prepletajo karakterji obeh sosesk. Z arhitektko Majo Kovačič sta se zahvalila celotni projektni skupini ter vsem izvajalcem in podizvajalcem in izrazila željo, da bodo občani most "posvojili, ga naredili za svojega in napolnili z življenjem, z lepimi trenutki".

Na strani Štepanjskega naselja novo ureditev dopolnjuje še paviljon, v katerem že deluje lokalna tržnica Muste, kmalu bo zaživel še gostinski lokal, svoje prostore pa so dobili tudi vozniki mestnih avtobusov, ki imajo v bližini končno postajališče, so zapisali.

Vodja občinskega oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen je ob odprtju mostu izrazila veselje, ker je most tako lepo zaživel. "Obiskovalci ne le prečkajo most, ampak se tukaj zadržujejo, posedajo, si ogledujejo okolico, svoj prostor za igro in druženje so tukaj našli otroci in mladi," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Obiskovalce odprtja mostu je nagovoril tudi župan Zoran Janković in izrazil upanje, da bo most občanom prinesel veliko veselja in druženja.

Novo povezavo za pešce in kolesarje so pozdravili v Iniciativi za Štepanjsko naselje, kjer pa dvomijo o smotrnosti tako finančno obsežne naložbe. "Projekt, ki ga Mestna občina Ljubljana predstavlja kot 'doživljajski most', odpira tudi povsem legitimno vprašanje, ali bi lahko isti cilj dosegli z manjšo naložbo in preostanek denarja namenili reševanju drugih težav, s katerimi se prebivalci vsakodnevno srečujemo," so zapisali v torkovem sporočilu za javnost.

Leta 2024 je bila vrednost projekta v občinskem proračunu po njihovih navedbah ocenjena na 2,7 milijona evrov, predlog rebalansa pa je zanjo predvidel 6,2 milijona evrov. "Januarja 2025 je občina nato sklenila gradbeno pogodbo v vrednosti 4,85 milijona evrov. Po zadnjih podatkih občine je celotna naložba ocenjena na približno 5,3 milijona evrov z davkom. Občina povečanje vrednosti pojasnjuje z razširitvijo projekta ter rastjo cen gradbenih materialov in storitev. To niso več majhne razlike v ocenah. Govorimo o milijonih evrov javnega denarja," so izpostavili.

Ob tem se po njihovih besedah postavlja vprašanje, zakaj mesto za tovrstne projekte namenja milijone evrov, medtem ko celovito vzdrževanje in prenova obstoječe infrastrukture ostajata nedokončana.