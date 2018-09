'Nove Genove v Kranju ne želimo in nočemo'

Na kranjski občini v povezavi z zapleti pri obveščanju javnosti o popolni zapori mostu čez Savski otok pojasnjujejo, da niso izdali dovoljenja za zaporo mostu, temveč zgolj za uporabo občinskih cest v času zapore. Poudarjajo, da tako oni kot ministrstvo stremijo k istemu cilju – da bo most čim prej urejen in varen, mobilnost prebivalcev pa kar se da hitra.

Potem ko je v javnosti zaokrožil dokument, iz katerega je razvidno, da je Mestna občina Kranj že na začetku avgusta vedela in soglašala s polletno zaporo mostu čez Savski otok, o čemer pa javnost ni bila pravočasno obveščena, so na občini prek Facebooka sporočili nekaj dodatnih pojasnil. Kot pravijo, dovoljenje velja za obvoz in ne za zaporo, na njem pa je napisan okvirni in ne fiksni datum.

Popolna zapora mostu bo predvidoma ostala do marca prihodnje leto, vozniki pa se na to postopoma privajajo, saj je zastojev vsak dan manj. FOTO: Miro Majcen

Na dokumentu sicer piše, da Mestna občina Kranj izvajalcu izdaja dovoljenje za začasno zaporo občinske ceste za največ 200 dni (šest mesecev) v obdobju med 22. 8. 2018 in 5. 3. 2019. "Stranki /.../ se v območju mostu dovoli začasna popolna zapora ceste R2-412/0359 viadukta čez Savo v Kranju (KR0044), v skupni dolžini 700 metrov. Zaradi vodenja obvoza v času zapore je na občinskih cestah Mestne občine Kranj dovoljena postavitev začasne prometne signalizacije, kot je prikazano v elaboratu ureditve prometne zapore v času obnove mostu /.../." In še: zaporo izvede Komunala Kranj, v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter elaboratom ureditve prometne zapore v času obnove mostu. Stroške izvedbe krije naročnik.

FOTO: Miro Majcen

'Zaporo so izvedli 34 dni po datumu, navedenem v odločbi' Na občini pa pojasnjujejo, da ne zapirajo državnih cest, ne dajejo soglasij, jih ne obnavljajo ali vzdržujejo. "Vse to je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je tudi v tej zadevi izdala odločbo o popolni zapore ceste." Kot pravijo, Mestna uprava Kranj v tej zadevi ni izdala dovoljenja za zaporo mostu, temveč zgolj za uporabo občinskih cest v času zapore (od 22. avgusta do 5. marca), pri čemer "gre za okvirni datum in ne fiksnega".

Mestna občina Kranj bo še naprej ščitila interese prebivalcev in od pristojnih organov zahtevala večje sodelovanje. Prepričani smo, da bo obnova delavskega mostu, ki se nezadržno bliža, organizirana veliko bolje. —Mestna občina Kranj

"Kot sami veste, se zapora mostu ni izvedla v sredo, 22. avgusta 2018, ob 6. uri, ko bi bilo veliko manj prometnih zastojev, pač pa v ponedeljek, 24. septembra 2018, v času najhujše prometne konice, kar je točno 34 dni po datumu, ki je naveden v odločbi Mestne občine Kranj za uporabo obvoznih občinskih cest," so pojasnili. Soglasje za obvoz v primeru zapore državne ceste pred izdajo dovoljenja za njeno zaporo izdamo vedno, saj je to nujno potrebno za normalno odvijanje prometa, trajanje zapore pa je vedno optimizirano, še dodajajo. "Pričakovali smo le nekaj popolnih zapor znotraj celotnega obdobja (šest mesecev)." Poudarili so tudi, da Mestne občine Kranj ni med prejemniki odločbe direkcije, "kar je razvidno tudi na zadnji strani odločbe o zaprtju ceste, kjer Mestna občina Kranj ni navedena kot prejemnica odločbe". "Trenutno tako Mestna občina Kranj kot Ministrstvo za infrastrukturo stremiva k istemu cilju, da je most čim prej urejen, mobilnost prebivalcev pa kar se da hitra, predvsem pa da bo most po obnovi varen. Nove Genove v Kranju ne želimo in nočemo," so opozorili.

Včeraj so si delovišče v družbi gradbenih strokovnjakov in novinarjev ogledali Bratuškova, Trilar in Topolko, ki so se strinjali, da je most nujno potreben obnove. FOTO: Urša Zupan