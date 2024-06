Nove hišne preiskave in vedno več osumljenih

To je odgovor Policije na naša novinarska vprašanja, ali drži, da so pred kratkim izvedli dodatne hišne preiskave in da se je število osumljenih oseb, povezanih s spornim nakupom propadajoče sodne stavbe, razširilo.

"V povezavi z vašimi vprašanji vam lahko potrdimo le, da so preiskovalci NPU konec maja izvedli štiri (dodatne) hišne preiskave in da se je povečalo število osumljenih oseb v preiskavi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v povezavi z nakupom nepremičnine za potrebe pravosodnih organov."

Dodatne hišne preiskave po slabih treh mesecih

Dodatne hišne preiskave so se odvile slabe tri mesece po prvih. Spomnimo, takrat so te potekale prav na dan primopredaje med pravosodnima ministricama. Nekdanjo Dominiko Švarc Pipan, ki jo je ministrskega položaja stal prav podpis sporne pogodbe za Litijsko, in aktualno ministrico Andrejo Katič.

Takrat so kriminalisti NPU, tudi to so seveda neuradne informacije, kot glavna osumljenca preiskali nekdanjega vodjo službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simona Starčka in nekdanjega generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča. Poleg njiju pa še nekatere druge uslužbence ministrstva, denimo namestnico Gojkoviča Tinko Teržan. Pa Janjo Garvas, ki je v času nakupa vodila službo za finance in proračun in vodjo oddelka za pravne in splošne zadeve Matejo Žižek. Med osumljenimi sta bila že takrat tudi prodajalec nepremičnine Sebastjan Vežnaver ter sodni cenilec Anton Rigler.