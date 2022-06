Nove kadrovske spremembe v vodstvu Policije

V. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav je z 20. junijem na delovno mesto namestnika generalnega direktorja imenoval Roberta Ferenca iz vodstva Policije.

Dosedanji namestnik Janez Rupnik ostaja v vodstvu Policije in bo odslej zadolžen za pripravo pravnih podlag in tehničnih rešitev za naloge z različnih področij, in sicer s področja varovanja državne meje ter obravnave nasilja v družini. "Glede na izkušnje in znanje bo njegova pomoč izjemno dobrodošla tudi v procesu izobraževanja kandidatov za policiste," so zapisali na Generalni policijski upravi.