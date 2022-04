Nove kazenske ovadbe zoper ministra Hojsa in njegovega pooblaščenca Kosa

Hojs in Kos naj bi od decembra lani začela izvajati določena dejanja, ki jih v sindikatu ocenjujejo kot zavestno in nerazumno odstopanje od jasne in dogovorjene določbe.

Preko Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji so vložili kazensko ovadbo zoper Hojsa in Kosa in sicer zaradi sumov kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in pomoči pri tem dejanju, kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic ter pomoči pri teh kaznivih dejanjih.

Po navedbah sindikata naj bi Hojs in Kos s svojim vplivom oziroma zlorabo uradnega položaja prav tako povzročila škodo tako sindikalnim zaupnikom kot sindikatu. "PSS vztraja na vladavini prava in spoštovanju ustavne ureditve RS, zato je dolžan z vsemi sredstvi zavarovati ustavno pravico do svobodnega delovanja sindikatov in si enako prizadevati zavarovati vse ustavne pravice," so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede kolektivnega delovnega spora pa Rok Cvetko pravi, da je bistvo spora v tem, da voljeni in imenovani sindikalni zaupniki že od leta 2013 opravljajo sindikalno dejavnost na ustaljen in dogovorjen način.

Na podlagi točno določene določbe, torej celih devet let. Hojs in Kos pa naj bi v začetku decembra lani in tudi letošnje leto iz pozicije moči oziroma svojega položaja in vpliva, ki ga imata na Policiji in MNZ, začela izvajati določena dejanja, ki jih v sindikatu ocenjujejo kot zavestno in nerazumno odstopanje od jasne in dogovorjene določbe.

Vsaka namerna drugačna razlaga ter grobo kršenje pravil reševanja sporov, po mnenju sindikata pomenijo le eno stvar – prizadejati škodo sindikalnim zaupnikom in oslabiti delovanje samega sindikata. "Iz vseh teh razlogov je Policijski sindikat dolžan zavarovati ustavno pravico do svobodnega sindikalnega delovanja, ki je namenjena predvsem zavarovanju in borbi za pravice delavcev. Zato bomo tudi v nadaljevanju te pravice varovali z vsemi sredstvi," pravi Cvetko. Trenutno preučujejo še več sumov domnevnih kaznivih dejanj, zato bodo zoper odgovorne v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve vložili še več kazenskih ovadb, če bo za to tudi pravna podlaga, napovedujejo.