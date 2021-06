Nove LG-jeve klimatske naprave prinesejo v dom svežino in poskrbijo tudi za zdravje

LG Electronics (LG) tudi to sezono postavlja nove standarde v panogi s svojimi inovativnimi rešitvami za klimatizacijo bivalnih prostorov. Klimatske naprave DUALCOOL Deluxe in ARTCOOL Mirror prihajajo z izrednimi možnostmi hlajenja in tudi novo napredno UV LED-tehnologijo UVnanoTM, ki z ultravijolično svetlobo LED odpravi 99,99 % bakterij in tako poskrbi za čistočo ventilatorja za kroženje zraka. Oba modela odlikujeta še odlična zmogljivost in praktičnost, s svojim minimalističnim oblikovanjem pa se vklopita v vsak bivalni prostor. Na voljo sta s kar 5-letno garancijo.

icon-expand Nove LG-jeve klimatske naprave FOTO: Arhiv ponudnika

LG je filtriranje v novih klimatskih napravah povezal v celovitem sistemu filtriranja AirCare Complete SystemTM, ki prispeva k zmanjšanju alergenov in škodljivih bakterij ter tako zagotavlja čist in svež zrak. Ob tehnologiji UVnanoTM imajo vsi letošnji modeli tudi funkcijo samodejnega čiščenja (Auto Cleaning), ki preprečuje nastanek bakterij in plesni na toplotnem izmenjevalniku ter uporabnikom zagotavlja prijetnejše in bolj udobno okolje. Kot prva linija obrambe pred velikimi delci prahu deluje predfilter, ionizator Plasmaster pa preprečuje nabiranje bakterij in neprijetne vonjave. LG-jeve klimatske naprave imajo vgrajen kompresor DUAL Inverter, za delovanje pa uporabljajo visoko učinkovit in ekološko sprejemljiv hladilni plin R32, s čimer varčujejo z energijo in varujejo okolje. Za bolj zdravo in udobno okolje ter preprosto in praktično uporabo poskrbijo še povezljivost Wi-Fi, umetna inteligenca ThinQTM ter nabor drugih pametnih lastnosti ali naprednih tehnoloških rešitev. Vse LG-jeve klimatske naprave za leto 2021 so prav tako opremljene z daljinskim upravljalnikom z osvetljenim ozadjem.

icon-expand Nove LG-jeve klimatske naprave FOTO: Arhiv ponudnika

LG-jeve klimatske naprave za leto 2021 so združljive z zvočniki z umetno inteligenco, ki uporabljajo rešitve Google Assistant ali Google Home, zaradi vgrajenega modula Wi-Fi pa jih je mogoče priročno upravljati od koderkoli z uporabo brezplačne aplikacije ThinQTM za naprave iOS in Android. Člani gospodinjstva lahko ob tem izberejo različne možnosti personalizacije oziroma shranijo svoj nabor temperaturnih pogojev ali na primer hitrost ventilatorja. Aplikacija vključuje tudi funkcijo Smart Diagnosis, s katero je na telefonu mogoče preveriti stanje nastavitev, namestitev ali morebitne težave v delovanju naprave.

icon-expand LG ARTCOOL Mirror FOTO: Arhiv ponudnika

»Nove LG-jeve klimatske naprave za leto 2021 s tehnologijo UVnanoTM ustvarjajo varno in prijetno okolje za celotno družino, ob tem pa prinašajo tudi prihranke, tiho delovanje in zanesljivost. LG-jeve napredne tehnologije hlajenja in gretja zraka, pametna povezljivost Wi-Fi ter sodobno oblikovanje novih klimatskih naprav prav tako odgovarjajo na vse potrebe današnjih uporabnikov. To je posebej pomembno v trenutnih razmerah, ko so nam čist in svež zrak ter zdravje in varnost v okolju, v katerem bivamo, še pomembnejši kot kdaj koli prej,« je povedal Luka Simončič, vodja LG-jeve prodaje klimatizacijskih rešitev za Slovenijo.

icon-expand LG DUALCOOL Confort FOTO: Arhiv ponudnika

Novi modeli LG-jevih klimatskih naprav s kompresorjem DUAL Inverter so na voljo v vseh večjih spletnih in fizičnih trgovinah s klimatskimi napravami po priporočeni maloprodajnih ceni 1.069 evrov za model DUALCOOL Standard z močjo 3,5 kW. Nova klimatska naprava ARTCOOL Mirror UV Nano za leto 2021 je na voljo po priporočeni ceni že od 1.149 evrov.

icon-expand LG DUALCOOL Deluxe FOTO: Arhiv ponudnika