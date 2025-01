Nove nepravilnosti: jajca zavajajoče označevali kot ekološka

Znane so dodatne podrobnosti izrednega nadzora na kmetiji Kaučič, ki so jo obiskali inšpektorji po objavi posnetkov nehigieničnih razmer na farmi. Inšpekcija je zdaj pregledala tudi obrat za proizvodnjo jajčnih testenin in pakirni center za jajca. Med drugim so ugotovili, da so jajca označevali z žigom drugega izvajalca in tako potrošnike zavajali, da gre za ekološko rejo.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na kmetiji Kaučič opravila izredni inšpekcijski nadzor tudi v registriranem obratu na področju predelave živil rastlinskega izvora, ki se ukvarja s proizvodnjo jajčnih testenin ekološkega izvora. Pri pregledu so ugotovili higiensko-tehnične pomanjkljivosti. Poleg tega so opravili tudi nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc v pakirnem centru za jajca in registriranem obratu, ki distribuira tudi jajca drugih dobaviteljev. Inšpektorji so med drugim ugotovili, da je izvajalec dejavnosti v pakirnem centru lastna jajca označeval z oznako, ki pripada drugemu izvajalcu.

Jajca so bila v prometu zavajajoče označena kot kokošja jajca ekološke reje. Da gre za neskladje oz. zavajanje potrošnikov, je potrdil tudi pregled pri izvajalcu dejavnosti, katerega oznaka je bila zlorabljena. Njegov žig se namreč razlikuje od ponarejenega žiga, ki je bil uporabljen v pakirnem centru, kjer je bil opravljen nadzor, so sporočili z uprave.

Izvajalcu dejavnosti obrata so z ustno odločbo odredili, da mora nemudoma izvesti postopke umika in odpoklica za vsa jajca, ki so neustrezno označena, saj takšno ravnanje predstavlja zavajanje potrošnikov.

Gre za ekološka jajca Paldauf, ki so bila dobavljena v tem mesecu. Kot proizvajalec je zavajajoče navedena Kmetija Paldauf Igor. Inšpekcija je odredila umik zaradi neresničnih navedb na jajcih glede načina reje perutnine in proizvajalca. Živila sicer ne predstavljajo tveganja za zdravje.