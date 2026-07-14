Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Porast spletnih prevar: kontaktira te 'prijatelj', ostaneš brez računa

Ljubljana, 14. 07. 2026 18.37 pred 25 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Vdor v komunikacijsko omrežje Whatsapp

Uporabnike aplikacij, kot so WhatsApp, Telegram in Viber, ogrožajo nove prevare, pri katerih napadalci zlorabljajo profile vaših prijateljev. Bodite previdni in ne odgovarjajte na sporočila – napadalci namreč lahko prevzamejo vaš račun.

V porastu je nova oblika spletnih prevar, kjer napadalci ciljajo na uporabnike aplikacij Viber, WhatsApp in Telegram. Prek aplikacije vas kontaktira nekdo iz vaših kontaktov in vpraša, ali vas je klicala tuja številka. Če odgovorite, da vas je, vas vprašajo po njej in če se ujamete v past in jo poveste, vam vdrejo v račun.

Tehnološka podjetja
Tehnološka podjetja
FOTO: Shutterstock

Kot smo že poročali, statistika SI-CERT kaže, da so spletni goljufi lani prevarali približno 2600 Slovenk in Slovencev, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. Skupna škoda je presegla 40 milijonov evrov, kar predstavlja približno tretjino več kot v prejšnjem letu.

Preberi še Lažni klic, pravi glas, praznejši račun: nova doba spletnih prevar

Nedavno je SI-CERT opozoril tudi na varnostni incident pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov, ki ga uporabljajo tudi številni slovenski turistični ponudniki. Napadalci so pridobili osebne in kontaktne podatke gostov ter informacije o rezervacijah, ki jih že izkoriščajo za phishing napade z namenom kraje podatkov o plačilnih karticah.

Preberi še Lažna sporočila: pazite, komu potrdite rezervacijo

"Predvsem so zelo nevarna zasebna sporočila, npr. SMS, Viber, WhatsApp, Messenger ipd., saj taka sporočila uporabniki običajno obravnavamo z večjo mero zaupanja. Phishing napade prek SMS-sporočil označujemo z izrazom smishing," so zapisali na spletnem portalu Varni na internetu.

Najbolje se je držati pravila, da če ne vemo, zakaj smo prejeli neko elektronsko sporočilo, ne klikamo na povezave v njem in ne odpiramo prilog, pa tudi če je na prvi pogled videti, da je sporočilo poslala znana oseba, so zapisali na spletnem portalu Varni na internetu.

Drugi znaki, ki so lahko v pomoč pri prepoznavanju phishing napadov:

- neznan ali neobičajen elektronski naslov pošiljatelja sporočila;

- vsebina sporočila zahteva vaš takojšen odziv (ukrepajte takoj, nemudoma kliknite, vaš račun bo ukinjen itd.);

- čudna slovenščina;

- uporaba neobičajnih znakov v samem besedilu sporočila (npr. znak alfa namesto a, z namenom izogibanja spam zaščiti);

- povezava vodi na neznan spletni naslov;

- sporočilo ste prejeli v mapo z neželeno pošto;

- po vpisu gesla je treba vpisati tudi druge osebne podatke, ki jih sicer ni treba vpisovati.

Kaj storiti ob prejemu phishing sporočila?

Taka sporočila lahko pošljete na SI-CERT, kjer izvedejo različne ukrepe za omejitev napada – kot priponko na naslov cert@cert.si, če pa gre za zasebno sporočilo, posnetek zaslona.

Če ste na lažni strani vpisali podatke za dostop do bančnih storitev ali podatke kreditne kartice, takoj kontaktirajte banko.

Razlagalnik

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij v Sloveniji. Deluje v okviru Arnesa in nudi pomoč tako posameznikom kot podjetjem pri soočanju s kibernetskimi napadi, virusi, spletnimi goljufijami in drugimi varnostnimi grožnjami. Njihova ključna naloga je ozaveščanje javnosti o varni uporabi interneta ter koordinacija ukrepov za zaščito slovenske informacijske infrastrukture.

Phishing (v slovenščini pogosto imenovan ribarjenje) je oblika spletne prevare, pri kateri napadalci poskušajo žrtev pretentati, da razkrije občutljive osebne podatke, kot so gesla, številke kreditnih kartic ali bančni podatki. To počnejo tako, da se v sporočilih izdajajo za zaupanja vredne subjekte, na primer banke, spletne trgovine ali celo znane osebe. Cilj je uporabnika navesti k kliku na zlonamerno povezavo, ki vodi na lažno spletno stran, kjer žrtev nato sama vnese svoje podatke, ki jih napadalci nato zlorabijo.

Smishing, ki je sestavljenka iz besed 'SMS' in 'phishing', je nevarnejši predvsem zaradi psihološkega dejavnika zaupanja. Ljudje so do e-poštnih sporočil, ki jih prejmejo v nabiralnike, pogosto bolj previdni in skeptični, saj so navajeni na vsiljeno pošto. Nasprotno pa zasebna sporočila na telefonih dojemamo kot bolj osebna in neposredna, zato smo nanje manj pozorni. Ker so telefoni nenehno pri roki, nas hitro sporočilo o nujni zadevi pogosto pripravi do impulzivnega odziva, ne da bi predhodno preverili verodostojnost pošiljatelja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.

EEAS molči o kandidaturi Fajonove, odločanje preloženo na poznejši datum

24ur.com Lažni klic, pravi glas, praznejši račun: nova doba spletnih prevar
Moskisvet.com Zaradi te zlonamerne programske opreme lahko ostanete brez vsega
Cekin.si Kako se zaščititi pred eno najpogostejših prevar v Sloveniji?
24ur.com Letos kibernetskih napadov več kot 100, goljufom 3,5 milijona evrov
24ur.com Nasedla na spletni oglas in ostala brez 40.000 evrov
24ur.com Klic o nujni spremembi PIN kode, obljube o izplačilu kriptovalut, račun pa izpraznjen
24ur.com Žrtev spletne goljufije: Izgubila skoraj 25.000 evrov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Krščenka se je ob obletnici smrti spomnila svoje botre
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
zadovoljna
Portal
Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder
Na počitnicah z 12 let mlajšim
Na počitnicah z 12 let mlajšim
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Turkizni biser Balkana, ki navdušuje z lepoto in s cenami
Turkizni biser Balkana, ki navdušuje z lepoto in s cenami
vizita
Portal
Cenovno dostopne ribe so po 50. letu najboljša izbira za zdravje kosti: bogate so s koristnimi hranili
Zdravniki razkrivajo: To je simptom, ki jih pri pacientih najbolj skrbi
Zdravniki razkrivajo: To je simptom, ki jih pri pacientih najbolj skrbi
Najboljša živila za ženske, starejše od 60 let: so odlična izbira za večerjo in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca
Najboljša živila za ženske, starejše od 60 let: so odlična izbira za večerjo in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
cekin
Portal
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
moskisvet
Portal
Zvezdnik trdi, da so ga obiskali nezemljani: pokazal tudi videoposnetek
V kratkem bo treba odpreti denarnico
V kratkem bo treba odpreti denarnico
"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone
"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
dominvrt
Portal
Po neurju je pogled na vrt mnoge spravil v obup – a še ni vse izgubljeno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
okusno
Portal
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
voyo
Portal
Hitri in drzni: Tokyo drift
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804