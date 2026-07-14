Porast spletnih prevar: kontaktira te 'prijatelj', ostaneš brez računa

V porastu je nova oblika spletnih prevar, kjer napadalci ciljajo na uporabnike aplikacij Viber, WhatsApp in Telegram. Prek aplikacije vas kontaktira nekdo iz vaših kontaktov in vpraša, ali vas je klicala tuja številka. Če odgovorite, da vas je, vas vprašajo po njej in če se ujamete v past in jo poveste, vam vdrejo v račun.

Tehnološka podjetja FOTO: Shutterstock

Kot smo že poročali, statistika SI-CERT kaže, da so spletni goljufi lani prevarali približno 2600 Slovenk in Slovencev, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. Skupna škoda je presegla 40 milijonov evrov, kar predstavlja približno tretjino več kot v prejšnjem letu.

Nedavno je SI-CERT opozoril tudi na varnostni incident pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov, ki ga uporabljajo tudi številni slovenski turistični ponudniki. Napadalci so pridobili osebne in kontaktne podatke gostov ter informacije o rezervacijah, ki jih že izkoriščajo za phishing napade z namenom kraje podatkov o plačilnih karticah.

"Predvsem so zelo nevarna zasebna sporočila, npr. SMS, Viber, WhatsApp, Messenger ipd., saj taka sporočila uporabniki običajno obravnavamo z večjo mero zaupanja. Phishing napade prek SMS-sporočil označujemo z izrazom smishing," so zapisali na spletnem portalu Varni na internetu.

Najbolje se je držati pravila, da če ne vemo, zakaj smo prejeli neko elektronsko sporočilo, ne klikamo na povezave v njem in ne odpiramo prilog, pa tudi če je na prvi pogled videti, da je sporočilo poslala znana oseba, so zapisali na spletnem portalu Varni na internetu.

Drugi znaki, ki so lahko v pomoč pri prepoznavanju phishing napadov:

- neznan ali neobičajen elektronski naslov pošiljatelja sporočila; - vsebina sporočila zahteva vaš takojšen odziv (ukrepajte takoj, nemudoma kliknite, vaš račun bo ukinjen itd.); - čudna slovenščina; - uporaba neobičajnih znakov v samem besedilu sporočila (npr. znak alfa namesto a, z namenom izogibanja spam zaščiti); - povezava vodi na neznan spletni naslov; - sporočilo ste prejeli v mapo z neželeno pošto; - po vpisu gesla je treba vpisati tudi druge osebne podatke, ki jih sicer ni treba vpisovati.

Kaj storiti ob prejemu phishing sporočila? Taka sporočila lahko pošljete na SI-CERT, kjer izvedejo različne ukrepe za omejitev napada – kot priponko na naslov cert@cert.si, če pa gre za zasebno sporočilo, posnetek zaslona. Če ste na lažni strani vpisali podatke za dostop do bančnih storitev ali podatke kreditne kartice, takoj kontaktirajte banko.