Nove obtožbe: ali je tudi Matej Arčon vpleten v korupcijo?
Ali se bo po predsedniku vlade Robertu Golobu v policijski preiskavi znašel tudi drugi človek vlade in največje vladne stranke Matej Arčon? Na protikorupcijski komisiji so potrdili, da so zaradi sumov storitve kaznivega dejanja novogoriški policiji odstopili primer domnevne korupcije, v katero naj bi bil vpleten tudi Arčon. Osrednja tarča očitkov pa je direktor občinske uprave Mestne občine Nova Gorica Aleš Markočič. Arčon vse očitke na svoj račun zavrača in pravi, da spi mirno.
