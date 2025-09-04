Svetli način
Slovenija

Nove obtožbe: ali je tudi Matej Arčon vpleten v korupcijo?

Ljubljana, 04. 09. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Božič
9

Ali se bo po predsedniku vlade Robertu Golobu v policijski preiskavi znašel tudi drugi človek vlade in največje vladne stranke Matej Arčon? Na protikorupcijski komisiji so potrdili, da so zaradi sumov storitve kaznivega dejanja novogoriški policiji odstopili primer domnevne korupcije, v katero naj bi bil vpleten tudi Arčon. Osrednja tarča očitkov pa je direktor občinske uprave Mestne občine Nova Gorica Aleš Markočič. Arčon vse očitke na svoj račun zavrača in pravi, da spi mirno.

niktalop
04. 09. 2025 21.51
+0
Za SDS in NSi so vsi v koaliciji skorumpirani, sami pa so popolnoma nedolžni. Še posebej Janez Janša. Prvi med nedolžnimi ki pa je bil vseeno pravnomočno obsojen .
ODGOVORI
1 1
Andrej Lon?ar3
04. 09. 2025 21.50
+2
Kam pa ta racman ni vpleten...
ODGOVORI
2 0
Nenil
04. 09. 2025 21.29
+6
Ma to je zgodovina. Tito je naredil Novo gorico kot protiutež Gorici. Naselil same partijske sekretarje in zaslužne partizane. Nihovi otroci in vnuki pa sedaj svinajo po Gorici in sramotijo celo Primorsko
ODGOVORI
8 2
Castrum
04. 09. 2025 21.51
+1
Podpišem
ODGOVORI
1 0
Castrum
04. 09. 2025 21.51
Brici garači in podjetniki, jih videt ne morejo
ODGOVORI
0 0
gogi_
04. 09. 2025 21.14
-6
Arcon dela dobro,v novi gorici je zelo priljubljen.
ODGOVORI
3 9
Midelamodrugace
04. 09. 2025 21.00
+7
Ampak kulturen pa je? Lopov
ODGOVORI
10 3
proofreader
04. 09. 2025 20.59
+8
Golob je odkupil stranko kupca makete drugega tira, zbral okoli sebe razne nesposobneže in za edini pogoj dal, da sovražijo Janšo. Potem je priključil še stranki od Šarca in Alenke, da ne bi bilo Gibanje Svoboda čisto brez članov.
ODGOVORI
13 5
Glotar
04. 09. 2025 20.57
+3
a je to retorično vprašanje?
ODGOVORI
5 2
