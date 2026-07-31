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Slovenija

Nove omejitve na avtocesti: podaljšali prepoved prehitevanja

Ljubljana, 31. 07. 2026 07.47 pred 38 minutami 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Tovornjaki na avtocesti

S 1. avgustom bo na avtocesti od Šentilja do Kopra ter na vipavski hitri cesti omejitev prehitevanja za težke tovornjake veljala od petih zjutraj pa vse do osmih zvečer, torej tri ure več kot doslej. "Namen je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev," pojasnjujejo na Darsu.

Prepoved prehitevanja
Prepoved prehitevanja
FOTO: Dars

Z jutrišnjim dnem bo na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) in hitri cesti H4 (Razdrto–Vrtojba) začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone, so sporočili z Darsa. Namesto dosedanje prepovedi med 6. in 18. uro bo ta po novem veljala vsak dan med 5. in 20. uro, in sicer do preklica.

"Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev," so pojasnili razloge za ukrep, ki ga je Dars sprejel v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.

Prometni znaki, ki določajo novo prepoved prehitevanja, so že nameščeni, kar pomeni, da bo Policija že jutri lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve.

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KOMENTARJI5

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zani10
31. 07. 2026 08.41
Sej se pa ne drzijo tovornjakarji pravil nima smisla
Odgovori
+1
1 0
imt600
31. 07. 2026 08.38
Še boljš bi blo da sploh neb smel prehitevat
Odgovori
+1
1 0
BauBau1
31. 07. 2026 08.36
Prepoved prehitevanja za težke tovornjake bi na naši avtocesti morala veljati cel dan.
Odgovori
+2
2 0
Strokovnjak_1
31. 07. 2026 08.33
To je vse lepo in pravi. Poraja pa se vprašanje kdo in kak ta ukrep operativno na cesti nadzira? Mislim, da to kaj se vse vlači po naših avtocesta še kar vztrajno prehitevalo eden drugega.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
31. 07. 2026 08.32
ha ha romunski, slovaški, madjarski, ukrainski kamijonđije se požvižgajo na prepoved in veselo prehitevajo. a AC policija je že aktivna?
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+2
2 0
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