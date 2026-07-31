Nove omejitve na avtocesti: podaljšali prepoved prehitevanja

Z jutrišnjim dnem bo na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) in hitri cesti H4 (Razdrto–Vrtojba) začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone, so sporočili z Darsa. Namesto dosedanje prepovedi med 6. in 18. uro bo ta po novem veljala vsak dan med 5. in 20. uro, in sicer do preklica.

"Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev," so pojasnili razloge za ukrep, ki ga je Dars sprejel v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.

Prometni znaki, ki določajo novo prepoved prehitevanja, so že nameščeni, kar pomeni, da bo Policija že jutri lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve.