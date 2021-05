Nove omejitve ob obisku Bohinjskega jezera

"Pritisk na jezersko skledo je izjemen. Samo en podatek – 100.000 obiskovalcev na severni obali Bohinjskega jezera," dodaja Klemen Langus , direktor Turizma Bohinj. Čeprav je odlok sprejet, načrtujejo mehek prehod na nove omejitve. Sodja pravi, da bodo ukrepi zamaknjeni za eno leto, da preizkusijo in vidijo, ali se da kaj doseči brez kazni. To je način, ki se je obrestoval sosednjemu Bledu. Tam je kopanje dovoljeno le v petih uradnih kopališčih, v kopalkah se ne sme na otok, kazni pa jim praktično ni treba pisati.

"Naši idilični naravi ne privoščimo še enega takega poletja," so se na župana obračali Bohinjci. "V zadnjih letih se nam dogaja, da na jezero, na vodo, pridejo velike plastične ploščadi, kjer se zbere lahko tudi do deset ljudi," pravi Jože Sodja , župan Bohinja. Cele dneve je s plavajoče plastike donela glasna glasba in tudi tega po novem ne bo več. Sprehod v kopalkah bo dovoljen, posedanje na znamenitem mostu pa ne več.

Za popivanje na javnih površinah tudi do 400 evrov kazni

"Do sedaj je bil uporabljen pristop opozarjanja, ta se je obnesel," pojasnjuje Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled. Določati, kaj kopalci nesejo s sabo v vodo, pa občina ne more, še pravi prvi mož blejskega turizma. "To je področje, ki ga ureja država s svojo zakonodajo. Te stvari namreč niso prepovedane in tukaj je treba apelirati na to, kaj je prostoru primerno."

Še pred glavno sezono naj bi nov odlok sprejeli tudi v Izoli, kjer bo po novem prepovedano z brisačami rezervirati prostor na plaži in popivati na javnih površinah. Tam imajo predvidene sankcije – za sprehod po mestu v kopalkah načrtujejo 400 evrov kazni.