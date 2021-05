Nove orgle v stolni cerkvi v Kopru

V Kopru zaključujejo večletni projekt postavitve cerkvenih orgel v stolno cerkev. Orgle so dobili v dar po zmagi na razpisu koncertne dvorane Tonhalle v Zürichu. Zgodba sega v leto 2017, za postavitev takšnih orgel – v Sloveniji so večje le tiste v Cankarjevem domu – so morali zgraditi še nov kor. Zdaj so dela pri koncu in če bo šlo vse po načrtih, bi lahko inavguracijo z blagoslovom inštrumenta in prvi koncert doživeli že to jesen.

