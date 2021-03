Nove osebne izkaznice: na čipu bodo prstni odtisi in fotografija obraza

Elena Zavadlav Ušaj (SDS) je ocenila, da biometrična osebna izkaznica prinaša vzpostavitev minimalnih varnostnih standardov in vključitev biometričnih podatkov v osebne izkaznice, kar sta pomembna koraka k večji varnosti uporabe osebnih izkaznic v celotni EU. Dušan Verbič (SMC) je spomnil, da Slovenija osebno izkaznico na nespremenjenih obrazcih izdaja že od leta 1998, hkrati pa je to tudi najbolj uporabljan osebni dokument v državi, zato so novosti nujne. Z njimi se bo uporabnost osebne izkaznice le še povečala, je dejal.

Osebna izkaznica bo kot sredstvo elektronske identifikacije omogočala prijavo na storitve e-uprave, elektronsko podpisovanje in uporabo osebne izkaznice kot nadomestilo za kartico za zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji sicer organi od leta 2006 že izdajajo biometrični potni list, zato glavne rešitve novele sledijo že obstoječim določbam zakona o potnih listinah. Poslanske skupine so v današnji predstavitvi stališč noveli večinoma izkazale naklonjenost.

Novela zakona o osebni izkaznici je potrebna, ker je uredba Evropskega parlamenta in Sveta državam članicam EU naložila, da morajo 2. avgusta začeti izdajati biometrične osebne izkaznice. Novela določa, da bosta prstna odtisa odvzeta državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti ob vlogi za izdajo osebne izkaznice, uporaba biometričnih podatkov pa bo omejena izključno na preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika pri prehajanju državne meje.

V NSi so po besedahAndreja Černigoja zavezani k digitalizaciji, zato novo osebno izkaznico podpirajo. Prepričani so, da bo prinesla možnost dodatne debirokratizacije in združitev več plastičnih kartic v eno skupno. V LMŠ po besedah Rudija Medveda pozdravljajo predvsem rešitev, da bo imela nova osebna izkaznica kvalificirano potrdilo za elektronski podpis,"kar bo zanesljivo znatno povečalo uporabo elektronskih storitev v javnem in zasebnem sektorju". A hkrati opozarjajo, da bo nova osebna izkaznica poenostavila e-poslovanje šele po tistem, ko bo sprejet tudi zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja.

Zakonodajno-pravna služba je sicer opozorila, da obstaja možnost določenih tveganj, če bo elektronska identiteta, vezana na osebno izkaznico, podeljena otrokom že po dopolnjenem 12. letu starosti. V SAB zato po besedah Andreja Rajha menijo, da bi bilo bolj primerno, da bi lahko elektronsko identifikacijo dobile šele osebe, starejše od 15 let, ko dobijo tudi poslovno sposobnost. Podobno po besedah Dušana Šiška menijo v SNS.

Robert Polnar(DeSUS) meni, da novela kljub vsemu v pretežni meri prinaša dobre rešitve. Predrag Baković (SD) pa je pozdravil določbo, po kateri bo trenutna osebna izkaznica veljala do poteka njene veljavnosti, jo bodo pa lahko državljani tudi že pred tem zamenjali za biometrično.