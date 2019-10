Nove ovadbe zoper predsednico društva Maus: policiji sta jo prijavila še dva starša

Oče Lane Beranič in mama Marka Aberška sta že dalj časa razmišljala, da bi sume o nepravilnostih pri zbiranju denarja predsednice društva Maus Nataše Švikart zaupala kriminalistom. Danes sta to tudi storila.

Za oba - Marka in Lano - se je denar zbiral preko istega društva Maus. Starša trdita, da še do danes, pa čeprav sta oba otroka že bila operirana, ne vesta, koliko denarja je bilo sploh zbranega, saj jima Švikartova noče pokazati dokumentacije.

"Za prijavo sem se odločila iz povsem preprostega razloga - ker ne dobim izpiskov, ji pošiljam sporočila. A vedno so izgovori, takšni in drugačni. Rada pa bi vedela, koliko denarja se je dejansko zbralo za Marka," pravi dečkova mama Jožica Aberšek. Z njo se strinja tudi oče deklice Lane. "Menim, da je pošteno do vseh, ki so donirali denar, ki so si trgali od ust, da izvedo, koliko denarja je bilo nakazanega in koliko dejansko zbranega," poudarja Marjan Beranič.

Denar so zbirali preko SMS-sporočil in nakazil na račun društva, kar je dokazljivo, prav tako pa so denar zbirali v škatle v trgovskih centrih po vsej Sloveniji.

Beranič zato dvomi, da obstajajo natančni izpiski glede donacij, ki so se zbirale na tak način: "Mislim, da ta denar ni šel v prave roke."