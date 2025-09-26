Nove podražitve pri gradnji poslovne stavbe Darsa

Ne le trije aneksi, ki so gradnjo iz slabih 20 milijonov podražili na slabih 30 milijonov evrov z DDV, podjetju CGP zakoncev Vesne in Darija Južne se obeta še pol milijona evrov. Pogodba je v fazi podpisovanja. Kaj pa so včeraj ugotovili nadzorniki, ki so preverjali podražitve? Glede na javno znane številke se je namreč gradnja podražila za kar 50 odstotkov, medtem ko bi se po zakonu lahko le za 30 odstotkov.

Nikjer drugje kot v novi poslovni stavbi Darsa so – prav glede podražitve pri gradnji – včeraj popoldne glave staknili nadzorniki. Kot smo razkrili, se je namreč osnovna cena pogodbe z gradbincem CGP s tremi aneksi podražila za 10 milijonov evrov – kar pomeni, da se je gradnja podražila za okoli 50 odstotkov, medtem ko bi se po zakonu lahko za največ 30 odstotkov. In ugotovitve nadzornikov?

"Zagotovilo uprave je, da ni prišlo do presega teh 30 odstotkov," pravi predsednik Darsovega nadzornega sveta Andrej Šušteršič. Ter dodaja, da so številke "stvar indeksacije". "Se pravi, če gledamo podražitev del in dodatna dela, katera so bila in ali so bila pravilno obrazložena, ali pa ne."

A trije aneksi niso edine podražitve – kot so nam iz Darsa namreč sporočili sami, so glede na preseženo mejo 30 odstotkov prvotne pogodbene vrednosti, del zahtevkov zaprli z novim postopkom javnega naročila brez objave. S pogodbo, ki je trenutno v fazi podpisovanja, pa bo CGP dobil še dodatnih 460.000 evrov brez DDV oziroma 560 tisočakov z DDV. "Po podatkih uprave, ki smo jih dobili, gre za TK-komunikacije, odvodnjavanje črpališč. /.../ko bo sklep sprejet, ga mora uprava po uradni dolžnosti poslati na komisijo za varstvo konkurence, KPK in računsko sodišče," pojasnjuje predsednik nadzornega sveta Darsa.

Podražitve je sicer pod lupo vzela tudi Državna revizijska komisija, ob tem pa nadzorniki priznavajo, da je bil projekt – tako Šušteršič – izredno slabo pripravljen. "Ko se je zemljina začela odkrivati, se je ugotovilo, da so tukaj nevarni odpadki. Pa tudi kasneje je prihajalo do nekaterih korekcij."

Pod vsemi aneksi je sicer podpis Andreja Ribiča kot trenutnega šefa Darsa, četudi je bil nadzorni svet pred letom dni – ker projekt izgradnje stavbe vodi Ribičev brat – jasen, da Andrej Ribič v tem delu ne sme sodelovati. "Na sejah uprave praktično ni odločal, je pa seveda po statutu kot predsednik uprave podpisnik," še pojasnjuje Šušteršič in prikimava, da se je Ribič izločil.

Iz SDH, ki imenuje nadzornike, pa sporočajo, da so trenutno v fazi pridobivanja vseh relevantnih podatkov, da pa od vseh družb v portfelju pričakujejo, da ravnajo transparentno, odgovorno in skladno z zakonodajo.