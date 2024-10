Za nova dvigala skoraj še enkrat več - 2,66 milijona evrov

A zdaj se stvari vendarle spreminjajo, osem dvigal bodo v glavni stavbi začeli prenavljati. Vse lepo in prav, kaj pa stroški? Prejšnji teden je namreč investitor za ta dvigala, ministrstvo za zdravje, z izvajalcem gradbenih del, GeHa Holding, podpisal aneks k osnovni pogodbi. Nova vrednost skupaj zdaj znaša 2,66 milijona evrov brez davkov. Kar pomeni več, kot so na začetku načrtovali.

Osem dvigal v UKC-ju zdaj čaka obnova. V teh 50 let starih dvigalih se je po naših informacijah že zgodilo, da so obiskovalci, pa tudi zdravniki, ki se jim je mudilo na operacijo, ostali ujeti. Zato so ob takih dvigalih ponavadi tudi navodila za ukrepanje, če se dvigalo pokvari.

Če pogledamo podrobneje: vrednost nabave in vgradnje novih dvigal po osnovni pogodbi je znašala 1,43 milijona evrov brez DDV-ja, podpisani aneks pa 1,23 milijona evrov, kar je 86-odstotna podražitev glede na osnovno pogodbo.

Zakaj torej taka podražitev? Na ministrstvu pojasnjujejo, da vrednost dodatka ne pomeni, da se je za toliko tudi povečala vrednost dvigal. Namreč spremenila se je izvedba dvigal, kot je denimo prehajanje do devetega nadstropja in podobno, in da to predstavlja nekaj manj kot 30-odstotno podražitev, preostalo povišanje cene pa je zaradi nadgradnje potresne varnosti objekta.

Tako pojasnjuje tudi izvajalec del in poudarja, da je prišlo do spremembe pogodbe. Da dotrajana, nekatera že tudi pokvarjena dvigala nestrpno pričakujejo, ne skrivajo na UKC, kjer so predlagali čimprejšnjo menjavo dvigal. Glavni razlog za sklenitev dodatka je varnost pacientov in zdravstvenega osebja, še pojasnjuje ministrstvo, da se k prenovi pristopi takoj. Obnovo bodo izvajali v dveh delih. Do maja prihodnje leto bodo obnovili tri, potem pa še preostalih pet dvigal do konca drugega leta.