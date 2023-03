Nove podrobnosti davčne reforme: bomo torej plačevali več ali manj?

Bomo torej plačali več ali manj?

Konkretnih izračunov še ni. A poglejmo, kaj zaenkrat vemo o spremembah dohodnine.

Trenutno imamo sistem izračuna z davčno osnovo, ki jo znižujejo posamezne olajšave, denimo splošna ali za vzdrževane družinske člane. In to je podlaga, ki se glede na višino že zdaj progresivno obdavči po dohodninski lestvici s petimi razredi. Pri tem je največ, kar 65 odstotkov zavezancev v najnižjem razredu. Skoraj 30 odstotkov pa v drugem. V petem, najvišjem razredu je le dobrih 4400 zavezancev, ki pa prispevajo več kot devet odstotkov pobrane dohodnine. Kar je le nekaj manj, kot množica zavezancev iz najnižjega razreda.

Po novem bo drugače. Država bo seštela vse prejemke. Tudi socialne transferje, doslej neobdavčen regres, božičnico, malico in prevoz na delo. Od tega se bodo odšteli plačani prispevki za socialno varnost in to bo davčna osnova. Oblast snuje novo davčno lestvico, z najnižjim neobdavčenim razredom med 8000 do 9000 evrov. Ko bo FURS odmeril davek, pa stopijo v igro novi odbitki, denimo za družinske člane, ki bodo nominalno določeni v evrih na enega otroka in ne v odstotkih. Ker bo ta za vse enak, bodo predvidoma manj plačali tisti z nižjimi prejemki in obratno.