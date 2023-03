Nove podrobnosti o sumu korupcije: imena katerih ustanov se še pojavljajo?

Kot še pravi Bošnjak, naj bi z agencijo, ki smo jo preverili, sodeloval samo občasno. Že na spletni strani pa smo naleteli na široko ponudbo slovenskega medicinskega znanja. Od skupno desetih ustanov, ki jih agencija oglašuje, sta dve nemški, dve britanski, vse ostale pa slovenske. Od javnih: UKC Ljubljana, URI Soča in Onkološki inštitut, od zasebnih pa: Kirurgija Bitenc, pa tudi Spa in wellness Laško. Vse naštete zavračjo, da bi z agencijo Klinikum Medical Link kadarkoli sodelovale, tudi UKC Ljubljana, kjer je Bošnjak uradno zaposlen.

Je pa skrbnik spletne strani podjetja, od Slovenije sicer oddaljenega dobrih 8.900 kilometrov, po našem poročanju sinoči izbrisal seznam vseh ustanov. Na spletni strani je tako ostal le še zavihek Ljubljana, od koder so izginile fotografije operacij, ostale pa so le še turistične znamenitosti.

Prav tako smo včeraj s klikom na ukrajinsko ali rusko zastavo prišli do seznama kontaktov in naleteli na kar tri slovenske številke. Na naše klice se ni oglasil nihče. Ugotovili smo, da pripadajo različnim slovenskim operaterjem in odkrili, da je prva, na katero naj bi se pacientom oglasil angleško oziroma nemško govoreč svetovalec, last prav zdravnika Bošnjaka.

Naš vir, ki je želel ostani anonimen, pravi, da te okoliščine vsak dan odpirajo nova vprašanja. "Ne razumem, zakaj mora iti to preko pacientov, ki pridejo v Ljubljano po pomoč, zakaj ta transakcija ne more iti prek UKC Ljubljana, nenazadnje, če gre za promocijo UKC-ja oziroma zdravnikov, bi to moralo biti del promocije UKC-ja, nikakor pa ne sme iti preko osebnih mailov in direktno na njihov račun," je prepričan.

Za vse to smo ponovno obrnili na Bošnjaka in ga prosili za dodatna pojasnila, a se na naša sporočila danes ni odzival. Z UKC-ja so sporočili le, da tudi s tem niso bili seznanjeni in da na morebitno objavo osebnih številk nimajo nobenega vpliva.