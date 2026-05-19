Nove podrobnosti koalicijske pogodbe: avtocestna policija, testiranje na droge ...

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in sejo za glasovanje o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno - za petek dopoldan. Če oz. ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade.
O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora.
In zakaj koalicijska pogodba še ni podpisana? Uradno, ker je besedilo še v lekturi. Neuradno pa je slišati, da morajo pred podpisom še dokončno uskladiti predlog, kako bi uredili delovanje specializirane tožilske enote za pregon korupcije (SKOK), ki jo zahtevajo Demokrati Anžeta Logarja.
Tako torej še ni jasno, kdaj bi lahko predsedniki strank podpisali temeljni dokument prihodnje koalicije. Janša je sinoči sicer dejal, da bodo to naredili v zaključku tega tedna.
Spremembe pri bolniških odsotnostih?
In kaj si je nova vlada še zadala v koalicijski pogodbi? To sicer še vedno skrbno skrivajo pred javnostjo, smo pa izvedeli še nekaj podrobnosti.
Nastajajoča koalicija predvideva, da bi nadomestilo za bolniško odsotnost Zavod za zdravstveno zavarovanje plačeval po 20 in ne več po 30 dneh.
Prejemniki denarne socialne pomoči naj bi medtem morali opravljati javna, družbenokoristna dela, kdor to seveda lahko, sicer bi prejel le polovico zneska.
Uvedli naj bi tudi brezplačno odprtje in vodenje bančnega računa ter na mesec pet brezplačnih dvigov na bankomatih.
Ukinitev 'projektov' prejšnje vlade in vrnitev starih idej?
Ponovno bi vzpostavili tudi avtocestno policijo, ki je že delovala v času prejšnje Janševe vlade, a jo je vlada Roberta Goloba ukinila.
Ukinili bi še državno obrambno podjetje Dovos, ki ga je odhajajoča vlada ustanovila lani jeseni, in pregledali njegovo poslovanje.
Glede migracij - pravice do azila ne bi več imeli tisti, ki prihajajo iz varnih držav.
Ob tem pa še ideja, ki na desnici ni nova, in sicer obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki bi bilo izvedeno naključno enkrat na leto.
Revidirali pa naj bi tudi zaposlovanje v javnem sektorju v času Golobove vlade.
