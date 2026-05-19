Slovenija

Nove podrobnosti koalicijske pogodbe: avtocestna policija, testiranje na droge ...

Ljubljana, 19. 05. 2026 18.48 pred 1 uro 2 min branja 219

Avtor:
Kaja Kobetič
Seja sveta stranke SDS

Janez Janša je slaba dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Kdaj pa bodo poslanci glasovali o novem mandatarju in zakaj novonastajajoča koalicija še ni podpisala koalicijske pogodbe, čeprav naj bi bila že v celoti usklajena? In kaj poleg finančnih ciljev si je nova vlada še zadala v koalicijski pogodbi?

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in sejo za glasovanje o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno - za petek dopoldan. Če oz. ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade.

O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora.

In zakaj koalicijska pogodba še ni podpisana? Uradno, ker je besedilo še v lekturi. Neuradno pa je slišati, da morajo pred podpisom še dokončno uskladiti predlog, kako bi uredili delovanje specializirane tožilske enote za pregon korupcije (SKOK), ki jo zahtevajo Demokrati Anžeta Logarja.

Tako torej še ni jasno, kdaj bi lahko predsedniki strank podpisali temeljni dokument prihodnje koalicije. Janša je sinoči sicer dejal, da bodo to naredili v zaključku tega tedna.

Spremembe pri bolniških odsotnostih?

In kaj si je nova vlada še zadala v koalicijski pogodbi? To sicer še vedno skrbno skrivajo pred javnostjo, smo pa izvedeli še nekaj podrobnosti.

Nastajajoča koalicija predvideva, da bi nadomestilo za bolniško odsotnost Zavod za zdravstveno zavarovanje plačeval po 20 in ne več po 30 dneh.

Prejemniki denarne socialne pomoči naj bi medtem morali opravljati javna, družbenokoristna dela, kdor to seveda lahko, sicer bi prejel le polovico zneska.

Uvedli naj bi tudi brezplačno odprtje in vodenje bančnega računa ter na mesec pet brezplačnih dvigov na bankomatih.

Ukinitev 'projektov' prejšnje vlade in vrnitev starih idej?

Ponovno bi vzpostavili tudi avtocestno policijo, ki je že delovala v času prejšnje Janševe vlade, a jo je vlada Roberta Goloba ukinila.

Ukinili bi še državno obrambno podjetje Dovos, ki ga je odhajajoča vlada ustanovila lani jeseni, in pregledali njegovo poslovanje.

Glede migracij - pravice do azila ne bi več imeli tisti, ki prihajajo iz varnih držav.

Ob tem pa še ideja, ki na desnici ni nova, in sicer obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki bi bilo izvedeno naključno enkrat na leto.

Revidirali pa naj bi tudi zaposlovanje v javnem sektorju v času Golobove vlade.

koalicijska pogodba droge testiranje avtocestna policija

KOMENTARJI219

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kardinal v Kristusu
19. 05. 2026 20.15
Torej gospod Stevanović... Kdaj bo referendum o izstopu iz Nata, EU in WHO? Kdaj bo diplomatski obisk Moskve? Pričakujemo kmalu!
Odgovori
pusi
19. 05. 2026 20.15
Je kucko že napumpal bicikl?
Odgovori
natas999
19. 05. 2026 20.15
levi se že tresejo
Odgovori
Osr4n
19. 05. 2026 20.14
Meni so ideje všeč
Odgovori
Podlesničar
19. 05. 2026 20.14
Sami sebe bodo naključno testirali na droge... 🤣🤣
Odgovori
jest...
19. 05. 2026 20.13
TOP !
Odgovori
antirepresija
19. 05. 2026 20.12
testiranje na droge: BRAVO, pa ja levakov vec ne bo na razprave v parlamentu! BRAVO!
Odgovori
kryptix
19. 05. 2026 20.14
Mesec bo obrit na balin že ju3
Odgovori
myomy
19. 05. 2026 20.12
Danes je človek, ki je kriv za največji gospodarski in finančni fiasko v zgodovini Slovenije, bivši direktor TEŠ-a Uroš Rotnik, dobil pogojno zaporno kazen (torej ne bo sedel niti en sam dan v zaporu), vrniti pa bo moral nekaj drobiža od pokradenih milijonov. Že med samo krajo je celo Velenje vedelo, da ima tip deponiranih 5 milijonov EUR v sefu NLB-ja v Velenju. In kakšen je epilog tega gospodarskega fiaska danes? TEŠ je za 1.5 MILIJARDE EUR iz elektrarne postal najdražji ogrevalni sistem v zgodovini človeštva. Velenjčani pravijo, da bi bilo ceneje, če bi se pozimi ogrevali s štedilniki. Seveda je pri tej kraji tisočletja sodelovala celotna slovenska politična elita, še najbolj pa SDS in SD. In vi bi imeli avtocestno policijo, ki bi kaznovala ljudi, ki med večurnim čakanjem v kolonah prižgejo en cigaret na prostem? Pa sej niste normalni.
Odgovori
Bbcc123
19. 05. 2026 20.14
Kaj ti to pove. Splača se na veliko krasti. Zapirajo pa kurje tatove.
Odgovori
Yoda
19. 05. 2026 20.12
Cviček je zdravilo, ne droga
Odgovori
96bimBo
19. 05. 2026 20.11
Živel junak Janša!
Odgovori
Kardinal v Kristusu
19. 05. 2026 20.14
Živel heroj Slovenstva in Siona! Za vedno!
Odgovori
televizija2000
19. 05. 2026 20.11
Mahnič, Kokot, Reberšek prvi na testiranje
Odgovori
antirepresija
19. 05. 2026 20.13
Hehe, a mislis, da bi to podprli, ce bi se drogirali? Proti temu je samo levica! Ker so vsi na drogah!
Odgovori
zmerni pesimist
19. 05. 2026 20.10
Test na droge ok pa večkrat na leto
Odgovori
zvizi
19. 05. 2026 20.11
Ma kaki, to je grob poseg v telo😁
Odgovori
zvizi
19. 05. 2026 20.14
Nad navadno rajo se lahko znašajo. Sedaj, Stevanivič, imate možnost, da pokažete, kaj imate v hlačah!!!!!
Odgovori
zvizi
19. 05. 2026 20.09
No, Stevanovič, imate jajca, da v parlamentu preverite "zaposlene"ali boste spet samo rožice sadili.....
Odgovori
zvoneti
19. 05. 2026 20.08
Janko ima težavo, ker hoče Stevo ven iz WHO, ven iz NATA, moral bo z njim pajdašiti pri Putinu. Sedaj ga prosi, da ostanemo vsaj v FIFI in UEFI.
Odgovori
Kardinal v Kristusu
19. 05. 2026 20.07
Polkovnika Eilanda za varuha človekovih pravic, Zorello na čelo Sove, Tzurja pa na čelo policije, da jo očisti komunistov.
Odgovori
Rde?a pesa in hren
19. 05. 2026 20.06
1. avtocestna policija - OK 2. azilanti - če nimajo izpolnjenih pogojev - pač nazaj - samo izkoriščajo - OK 3. izkoriščevalci socialne pomoči - delat - OK Ostalo pa bomo še vidli, če se bo prijelo.
Odgovori
x2f3y1q0đ5
19. 05. 2026 20.06
Test IQ za državne funkcionarje še naj uredijo...
Odgovori
Kritikizstajerske
19. 05. 2026 20.05
za ac policino boso pa pakistance najeli?
Odgovori
boslo
19. 05. 2026 20.07
Ne, ker jih ne bo v Sloveniji
Odgovori
Bbcc123
19. 05. 2026 20.10
Od kdaj pa to? Janša je trikrat vladal in tega ni uredil.
Odgovori
Kolllerik
19. 05. 2026 20.12
Kdo bo pa delal pavrom za dva do tri eur na uro? Ti, boslo?
Odgovori
jank
19. 05. 2026 20.05
To laž kokodajse samo potrjuje, da bo izraelska črna kocka koalicija delovala na laži in korupciji.
Odgovori
Alen X
19. 05. 2026 20.05
Večinoma katastrofa ukrepi, se vidi da človek nima pojma o pojmu. Policistov že tako ali tako primankuje, tako da dejstvo da bo velik del zdaj na avtocesti bo še bolj povečal kritično pomankanje policije. Bolniško da plačuje po 20 dneh ZZZS je po eni strani dobra za delodajalce pri daljših bolniškah, po drugi strani pa zelo obremejujoče za ZZZS ki že zdaj ima težave kar se tiče financiranja, to bo še večja luknja ki bo šla na račun drugih zdravstvenih storitev. To da ljudje izkoriščajo socialno pomoč se strinjam da je katastrofa in treba rešiti, ampak rešiti bi mogli tako da nujno najdejo DELO za te ljudi, dejansko DELO (SLUŽBO), bilokakšno, pa če je umivanje wcjev... to da kao neko družbenokoristno delo dajo je pa katastrofa, prvo kot prvo kdo bo to vse organiziral pa vse to vodil? To je ogromno zadaj potrebne organizacije in vodenja, drugo kot drugo prejemanje samo polovice zneska denarne pomoči je katastrofa, to pomeni da bo določene ljudi pahnilo v revščino totalno brez možnosti da normalno živijo... pa še enkrat povdarim, pijavke tega sistema niso dobrodošle, a edini pravi ukrep je da se zagotovi tem ljudjem SLUŽBA BILOKAKŠNA v roku 3 mesecev ki je ne smejo zavrniti, ta ukrep je kar nekaj.
Odgovori
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Dosje Jarak
