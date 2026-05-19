Nove podrobnosti koalicijske pogodbe: avtocestna policija, testiranje na droge ...

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in sejo za glasovanje o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno - za petek dopoldan. Če oz. ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade.

O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora.

In zakaj koalicijska pogodba še ni podpisana? Uradno, ker je besedilo še v lekturi. Neuradno pa je slišati, da morajo pred podpisom še dokončno uskladiti predlog, kako bi uredili delovanje specializirane tožilske enote za pregon korupcije (SKOK), ki jo zahtevajo Demokrati Anžeta Logarja.

Tako torej še ni jasno, kdaj bi lahko predsedniki strank podpisali temeljni dokument prihodnje koalicije. Janša je sinoči sicer dejal, da bodo to naredili v zaključku tega tedna.