Nove podrobnosti o akutnem hepatitisu, ki so ga odkrili pri otrocih

Kot je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila v petek, so skrivnostni hepatitis potrdili pri 169 otrocih v 12 državah. Sicer ni bil nobeden od otrok okužen s klasičnimi virusi hepatitisa, ki pri otrocih pogosto poteka brez simptomov ali le z manjšo prizadetostjo. Pri številnih od obolelih za trenutno obliko pa so zaznali močno povišano raven jetrnih encimov in zlatenico. V vseh teh identificiranih primerih so bili otroci stari od nekaj mesecev do 16 let.

Okužbe s skrivnostnim hepatitisom so odkrili pri otrocih v starosti od nekaj mesecev do 16 let.

Glede na podatke WHO je doslej 17 otrok potrebovalo presaditev jeter, najmanj eden je umrl. Pri 74 so odkrili prisotnost adenovirusov. Pri organizaciji ob tem poudarjajo, da ti virusi praviloma izzovejo le blažje simptome, kot je obolenje dihalnih poti.

V teku je tudi preiskava morebitne povezave s pandemijo covida-19. WHO navaja možnost, da so otroci sedaj občutljivejši za adenoviruse, saj so se ti med pandemijo manj prenašali. Preiskujejo tudi domnevo, da bi lahko pomembno vlogo igrala dvojna okužba – tako z adenovirusom kot z novim koronavirusom.

Iz različnih laboratorijev poročajo, da so s testiranjem in analizo vzorcev v vseh primerih izključili okužbo s hepatitisom A, B, C, D in E. V analizi 13 primerov na Škotskem so ugotovili, da so bili trije otroci pozitivni tudi na novi koronavirus, pet jih je bilo negativnih, dva pa sta covid-19 prebolela v zadnjih treh mesecih. 11 od teh otrok so testirali tudi na okužbo z adenovirusom, od tega jih je bilo pet pozitivnih.