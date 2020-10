PRENOS V ŽIVO: 'Prvič v zgodovini ima ministrstvo za infrastrukturo tako velik proračun'

Klasičnih vinjet, obveznih za vožnjo po naših avtocestah, ne bomo več imeli. Člani odbora DZ za infrastrukturo so namreč predlog novele Zakona o cestninjenju, ki omogoča uvedbo elektronskih vinjet s 1. decembrom leta 2021, podprli brez glasu proti. Prikimali so tudi vsem dopolnilom, ki so jih v odgovor na pripombe zakonodajno-pravne službe DZ pripravili v koalicijskih poslanskih skupinah.

Tako po 13 letih ne bomo več lepili in odstranjevali vinjetnih nalepk. Novost je tudi ta, da bodo elektronske vinjete veljale od dneva nakupa. Če boste letno kupili oktobra, bo vinjeta veljala do oktobra prihodnje leto, ne le do konca januarja kot zdaj.

Delovanje elektronskih vinjet naj bi bilo zelo preprosto. Sistem kamer, ki na avtocestah že stojijo, bo prepoznal registrske tablice. Avtomobil, ki bo imel elektronsko vinjeto, bo tako imel prosto pot in vožnjo po avtocesti, kršitelje pa bodo prepoznali in kaznovali.

Elektronske vinjete sicer že uporabljajo vozniki na Madžarskem, Slovaškem, v Bolgariji in Romuniji. Dve vrsti vinjet, tako elektronsko kot nalepko, pa imajo v Avstriji in Moldaviji, medtem ko imajo samo nalepko, tako kot v Sloveniji, še v Švici in na Češkem.