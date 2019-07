Nove slike kažejo, da bosta Boeing in Ryanair preimenovala zloglasne 737 maxe

Na spletu so se pojavile fotografije Ryanairovih letal 737 max, ki so jim spremenili oznake s tipom letala. Če so prej letala označili kot 737 max, jih bo Ryanair očitno označil kot 737 – 8200. Nihče še ne ve, če gre za širšo idejo letalskega proizvajalca, da bi opustili ime max, ali zgolj za posamezne letalske družbe.

Ryanair je naročil več kot 200 novih letal 737 max, in to v posebni različici, kjer je Boeing uspel vgraditi med 197 in 200 sedežev, zato je imelo letalo posebno oznako 737 (max) 200. A zaradi dveh nesreč in številnih napak, ki so jih odkrili na posodobljenem letalu 737, so se očitno številne letalske družbe odločile, da bodo letalo preimenovale, oziroma bodo iz oznake tipa letala opustili besedo max.

Že ko je IAG, skupina, ki upravlja letalske družbe, kot so British Airways, Iberia, Aer Lingus in Vueling, pred kratkim objavila namero o nakupu 200 novih letal 737 max, je bilonjihovo pismo namere zanimivo prebrati, saj niti enkrat niso uporabili besede max. Letala so označili kot 737-8 in 737-10, zato so poznavalci že takrat ugibali, če je to mogoče le prvi korak v preimenovanju letal, saj večina meni, da je beseda max uničena in bi jo bilo treba zamenjati.

"Napis max je izginil" FOTO: Woodys Aeroimages

Da so ta ugibanja očitno resnična, pa kažejo nove slike Ryanairovih "maxov", ki so jih naročili, saj na njih prav tako ni videti besede max, ampak 737-8200. Prejšnja varianta se je uradno imenovala 737-800, pogosto pa je bila uporabljena okrajšava 737-8, zato je bila izbira imena 737-8 načrtna in strateška, saj bi tako veliko potnikom lahko delno "prikrili" s katerim letalom letijo, ko kupujejo letalske karte.

Ryanair je naročil več kot 200 novih letal 737 max in to v posebni različici, kjer je Boeing uspel vgraditi med 197 in 200 sedežev. FOTO: Woodys Aeroimages

737 max ne bo poletel pred božičem Boeing ima vse večje težave z letalom 737 max, ki je bilo prizemljeno vse od marca, ko so preiskovalci nesreč predstavili sum, da je za nesrečo dveh teh letal kriv sistem MCAS. Nova napaka, ki so jo odkrili pred mesecem dni, najverjetneje programska, pa ima podobne lastnosti kot MCAS, a naj bi izvirala iz drugega podsistema. Tako je letalo oziroma računalnik sam potisnil nos letala navzdol. Novo napako naj bi odkrili pri simulatorskih testih, ki jih je Boeing izvajal po uvedbi programskih nadgradenj, ki naj bi preprečevale ponovitev scenarijev, kot so se zgodili pri Ethiopian Airlines in Lion Air. V obeh nesrečah je umrlo 346 ljudi. Čeprav končnih poročil o nesrečah še ni, so preiskovalci namignili, da je v obeh primerih letalo, zaradi t. i. pobeglega sistema za trimanje letala, potisnilo nos navzdol.

Poznavalci vse bolj pogosto govorijo, da letala ne bodo poletela pred božičem, če seveda inšpektorji ne odkrijejo novih napak ali pomanjkljvosti. FOTO: AP