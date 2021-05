Nove "smehoepizode" z Rankom Babićem in športniki

Komik Ranko Babić je v prvih epizodah že gostil uspešne slovenske športnike in olimpijce, kot so taekwondoist Ivan Trajković, karateistka Tjaša Ristić, judoistka Maruša Štangar in plavalec Peter John Stevens. Po številnih ogledih sodeč so intervjuji med občinstvom zelo priljubljeni, saj Ranko Babić v svojem stilu brez dlake na jeziku športnike sprašuje vse, kar mu pade na misel. Tako je Petra Johna Stevensa spraševal, ali plavalci kdaj opravijo malo potrebo kar v bazenu oziroma kako se pripravijo do tega, da ob šestih zjutraj skočijo v bazen hladne vode. Ali pa, kakšen je občutek, ko ga po nasvetih za najboljši štart sprašujejo svetovni rekorderji. Marušo Štangar je med drugim spraševal tudi o tem, ali se je kdaj stepla izven tatamija, in ali si fantje sploh upajo pristopiti k njej, če vedo, da je tako uspešna judoistka in olimpijka. Tjaša Ristić pa je izpostavila tudi stereotipe o ženskah in borilnih veščinah, zakaj se med borbo tekmovalci derejo in še več zanimivih podrobnost, ki so bile doslej malo poznane.