Nove spremembe na NIJZ, v nadzorni svet Elesa imenovan Kostrevec

Vlada je na dopisni seji spremenila sklep o ustanovitvi NIJZ. Po spremembi je predvideno, da za čas do imenovanja strokovnega direktorja naloge le-tega opravlja vršilec dolžnosti, in ne več generalni direktor NIJZ, ki je trenutno Milan Krek. Vlada je na seji razrešila tudi člana nadzornega sveta družbe Eles Jožefa Klavdija Novaka, ki je 7. junija podal odstopno izjavo. V nadzorni svet Elesa je z 8. junijem imenovala Denisa Kostrevca. Njegov mandat bo trajal pet let.

Vlada je 3. junija že razrešila nadzornike Elesa Žarka Furmana, Valentina Hajdinjaka, Emila Kumerja in Andreja Valentinčiča. V nadzorni svet te družbe je s 4. junijem imenovala Andreja Ribiča, Davida Skornšeka, Damjana Matičiča in Jožefa Klavdija Novaka, ki pa je podal odstopno izjavo. V nadzornem svetu Elesa, sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja, sedita še predstavnika delavcev Andrej Semprimožnik ter Simon Volk. Vlada spremenila tudi sklep o ustanovitvi NIJZ Prejšnja vlada Janeza Janše je maja 2021 sprejela spremembo sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), s katero je predvidela uvedbo položaja strokovnega direktorja. Naziv direktor pa se po takratni spremembi spreminja v generalnega direktorja. Strokovnega direktorja NIJZ bo imenoval in razreševal generalni direktor, so takrat predvideli na vladi. Zdajšnji generalni direktor Milan Krek v teh dneh sicer poudarja, da minister za zdravje Danijel Bešič Loredan nanj pritiska, naj odstopi. V nedeljo je objavil daljši zapis, v katerem med drugim navaja, da mu je Bešič Loredan v enem od telefonskih pogovorov dejal, da njegov odstop zahteva premier Robert Golob, on "pa je samo eksekutor". icon-expand Milan Krek poudarja, da ne bo odstopil. FOTO: Bobo Bešič Loredan je v današnji izjavi za medije pojasnil, da je s Krekom večkrat govoril, in da slednji ne uživa njegovega zaupanja. Na vprašanje zakaj, je odgovoril, da zaradi nekaterih Krekovih potez v času epidemije covida-19, ki jih ni izpeljal. Za katere poteze gre, ni pojasnil. Ob tem je spomnil, da so bili na prvi seji vlade imenovani novi vladni predstavniki v svetu NIJZ. Krek v svojem zapisu navaja, da gre za "posameznike, ki so člani strokovnega sveta za zdravstvo v stranki SD". V petkovi izjavi je sicer poudaril, da ne bo odstopil, ker da na položaj direktorja NIJZ ni bil imenovan politično, pač pa na podlagi strokovnih kompetenc.