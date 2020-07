Nove spremembe na zelenem in rdečem seznamu

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako je presodila strokovno utemeljenost omejitev iz odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije ter odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

Kot so sporočili po današnji dopisni seji z vlade, so spremembe na zelenem seznamu (seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav) naslednje: na seznam se dodajo administrativne enote Španije: Ceuta, Melilla, Asturija, Galicija in Kanarski otoki. Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Z zelenega seznama pa se črtajo: Španija, Belgija, Avstralija, Maroko, Andora in Kanada. Navedene države se posledično uvrstijo na rumeni seznam. Iz držav na rumenem seznamu lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19 (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama (obvezna 14-dnevna karantena).

Na rdeči seznam (14-dnevna karantena) se uvrstijo: Bolgarija, Romunija, Bahami, Indija in administrativne enote Španije: Valencija, Baskija, Katalonija, Navarra in Aragonija. Vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena (razen če sodijo med izjeme v točkah 3–8) v 1. odstavku 10. člena odloka.

Z rdečega seznama se črtajo: Džibuti, Švedska, Gibraltar, Kajmanski otoki, Portugalska, Ekvatorialna Gvineja, Sejšeli. Te države se posledično uvrstijo na rumeni seznam.

Vse spremembe začnejo veljati jutri, 31. julija 2020.

Zeleni seznam držav (vstop brez karantene) od 31. julija 2020

1. Avstrija

2. Ciper

3. Danska

4. Češka

5. Estonija

6. Finska

7. Francija

8. Grčija

9. Gruzija

10. Irska

11. Italija

12. Latvija

13. Lihtenštajn

14. Litva

15. Madžarska

16. Malta

17. Monako

18. Nemčija

19. Nizozemska

20. Norveška

21. Nova Zelandija

22. Poljska

23. Ruanda

24. San Marino

25. Slovaška

26. administrativne enote Španije:

- Andaluzija

- Asturija

- Balearski otoki

- Ceuta

- Extremandura

- Galicija

- Kanarski otoki

- Kantabrija

- Kastilja in Leon

- Kastilja-Manča

- Melilla

27. Švica

28. Urugvaj

29. Vatikan

30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Rdeči seznam (14-dnevna karantena) od 31. julija 2020

1. Albanija

2. Alžirija

3. Argentina

4. Armenija

5. Azerbajdžan

6. Bahami

7. Bahrajn

8. Belorusija

9. Bolgarija

10. Bolivija

11. Bosna in Hercegovina

12. Brazilija

13. Čile

14. Črna gora

15. Deviški otoki Združenih držav

16. Dominikanska republika

17. Ekvador

18. Esvatini

19. Gabon

20. Gvatemala

21. Honduras

22. Indija

23. Irak

24. Iran

25. Izrael

26. Južna Afrika

27. Katar

28. Kazahstan

29. Kirgizija

30. Kitajska

31. Kolumbija

32. Kosovo

33. Kostarika

34. Kuvajt

35. Luksemburg

36. Maldivi

37. Mehika

38. Moldavija

39. Oman

40. Panama

41. Peru

42. Portoriko

43. Romunija

44. Rusija

45. Salvador

46. Sao Tome in Principe

47. Savdska Arabija

48. Severna Makedonija

49. Singapur

50. Srbija

51. Surinam

52. administrativne enote Španije:

- Aragonija

- Baskija

- Katalonija

- Navarra

- Valencija

53. Otoki Turks in Caicos

54. Zelenortski otoki

55. Združene države Amerike

56. Združeni arabski emirati