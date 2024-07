Nove stanovanjske nepremičnine cenejše, rabljenim je cena zrasla

Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni pocenile za 7,6 odstotka. S tem je bil prekinjen trend rasti, zaznan v predhodnih treh četrtletjih, ugotavljajo statistiki. Cene novih stanovanj so v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem upadle za 7,9 odstotka, cene novih družinskih hiš pa za 5,3 odstotka. Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so bile na četrtletni ravni višje za 2,7 odstotka. Rabljena stanovanja so bila dražja za 3,2 odstotka, medtem ko so bile rabljene družinske hiše za dva odstotka dražje. Rabljena stanovanja so se v četrtletni primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 2,8 odstotka) in Ljubljani (za 2,3 odstotka), v preostali Sloveniji pa za 2,1 odstotka.

V medletni primerjavi so se najizraziteje podražila nova stanovanja, in sicer za 11,9 odstotka. Sledila so rabljena stanovanja (za devet odstotkov), rabljene družinske hiše (za 3,5 odstotka) in nove družinske hiše (za pol odstotka).

Skupna vrednost vseh v prvem letošnjem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 340,4 milijona evrov. To je bilo za petino manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem lanskem četrtletju (424,5 milijona evrov) in za 15 odstotkov manj od vrednosti prodaj kot v lanskem prvem četrtletju (397,1 milijona evrov). Skupno je bilo prodanih 2057 stanovanjskih nepremičnin oziroma za približno petino manj kot v četrtletju prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je na četrtletni ravni zmanjšalo za 18 odstotkov. Prodanih je bilo 1893 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 294 milijonov evrov. Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih okoli 160, njihova skupna vrednost je znašala približno 46,4 milijona evrov.

Statistični urad je objavil tudi revidirane podatke za 2023, potem ko je od Geodetske uprave RS naknadno prejel podatke o večjem številu prodaj novih stanovanj in hiš. Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani po novem zvišale za 10,1 odstotka (prvotno za 8,4 odstotka). Nova stanovanja so se po revidiranih podatkih podražila za 10,2 odstotka (prvotno za osem odstotkov), nove družinske hiše pa za 9,4 odstotka (prvotno za 9,5 odstotka).

Prodanih je bilo okoli 840 novih stanovanjskih nepremičnin (prvotno 325), njihova skupna vrednost pa je znašala 273,8 milijona evrov (prvotno okoli 90,3 milijona evrov).

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v prvem četrtletju za 93,5 odstotka višje, kot znaša povprečje leta 2015. Pri tem so bile nove stanovanjske nepremičnine dražje za 62 odstotkov, in sicer nova stanovanja za 80 odstotkov in nove hiše za 43 odstotkov. Rabljene stanovanjske nepremičnine so bile dražje za nekaj manj kot 100 odstotkov, pri tem rabljena stanovanja za 111 odstotkov in rabljene hiše za 80 odstotkov. Cene življenjskih potrebščin so v tem času narasle za 28 odstotkov, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predstavnik za stike z mediji na statističnem uradu Martin Bajželj.