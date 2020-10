Nove študije kažejo, da se lahko virus v zaprtih prostorih prenaša tudi prek aerosola

Ameriški Center za nadzor nad boleznimi je pred nekaj dnevi objavil študijo o izbruhu covida-19 med rekreativno hokejsko tekmo. Prvi bolnik je dan po večerni tekmi začutil prve simptome, čez tri dni so potrdili bolezen. V vmesnem času je pozitiven test dobilo še osem od desetih preostalih igralcev njegove ekipe in pet izmed enajstih igralcev druge ekipe ter član vzdrževalne službe. Pri vseh so se simptomi covida pojavili od dva do pet dni po tekmi. "Gre za precej bližnji stiki in tudi zadetki se proslavljajo z objemanjem, kar potem omogoča širjenje samega virusa," o tem pravi infektologinja na Infekcijski kliniki Mateja Logar .

"Najverjetneje je šlo predvsem za to, da gre tu za prostor, kjer je bil problem prezračevanje in je virus v zraku ostal v obliki aerosloa in je tako preko tega prišlo potem do prenosa okužbe," domneva Logarjeva. Druga možnost pa je, da se je virus razširil prek kontamniranih objektov v slačilnici ali dvorani. "Če ni mogoče zagotavljati varne razdalje, če ni dobro poskrbljeno za prezračevanje, potem je tveganje, da pride do prenosa, seveda bistveno večje," pravi infektologinja.

Teža bremena novih bolnikov za bolnišnice pa je velika, opozarja vodja strokovne skupine za covid-19 Bojna Beović. "V drugem tednu novembra lahko pričakujemo nekje med 480 in 680 bolnikov v bolnišnicah. Od tega bo med 80 in 190 takih, ki bodo potrebovali intenzivno zdravljenje,"napoveduje Beovićeva. Tako pa bo le v primeru, da bodo novi ukrepi učinkoviti in nam bo uspelo obrniti krivuljo, še opozarja. V nasprotnem primeru bodo namreč številke še bistveno višje.